Колони от коли към Сърбия и Турция

Интензивен е трафикът на леки автомобили на вход и изход през ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия и "Капитан Андреево" на границата с Турция. Това показва актуалната информация на Главна дирекция "Гранична полиция" от тази сутрин.

На останалите основни гранични направления движението засега е нормално. Пътуващите към Румъния трябва да имат предвид, че две от фериботните връзки през Дунав временно не работят.

Натоварено на "Калотина" и "Капитан Андреево"

Най-сериозен поток от леки автомобили се отчита на границите със Сърбия и Турция. На "Калотина" и "Капитан Андреево" движението е интензивно както при излизане от страната, така и при влизане в България.

Това са и два от основните сухопътни маршрути за пътуващите между Западна Европа, България и Турция, което традиционно води до засилване на трафика през летния сезон.

Дунав мост вече е отворен в двете платна

На границата с Румъния движението през всички гранични пунктове е нормално. След приключването на ремонта на Дунав мост при Русе-Гюргево трафикът отново се извършва в двете платна.

Проблем остава ниското ниво на Дунав. Заради него временно не работят фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич.

Спокойно към Гърция и Северна Македония

Нормално се преминава през всички гранични пунктове с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

ГКПП "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" са отворени за леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Без затруднения е движението и през граничните пунктове с Република Северна Македония, съобщават от "Гранична полиция".