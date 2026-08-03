Държавата готви 800 км нови магистрали. Планът

Около 800 километра нови пътища и магистрали предстои да бъдат проектирани и изградени в България, като бъдещите трасета ще се реализират чрез концесии. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на местните власти.

По думите му държавата няма финансовия ресурс сама да изгради всички планирани магистрали и затова ще търси частни инвеститори.

„На концесия ще бъдат предоставени пътища, които тепърва предстои да бъдат построени, защото държавата няма възможност сама да финансира тези проекти“, заяви министърът.

Шишков обясни, че държавата ще извърши цялата предварителна подготовка – ще изработи проектите, подробните устройствени планове, ще извърши отчуждителните процедури, след което ще бъдат избрани концесионери, които да изградят, експлоатират и поддържат пътната инфраструктура през следващите 30 години.

Сред приоритетните проекти министърът открои автомагистрала „Черно море“, която по думите му ще започва от Румъния и ще достига до Малко Търново. Той подчерта, че област Бургас ще има ключова роля в реализацията на трасето. Паралелно с това продължава работата и по развитието на транспортния коридор Север – Юг.

Според Шишков липсата на завършена магистрална мрежа е основната причина второкласните и третокласните пътища да поемат тежкия трафик.

„Когато изградим всички магистрали, тези пътища ще изпълняват истинската си функция – да отвеждат движението към основните транспортни артерии, а не да поемат основния поток от автомобили“, каза той.

Министърът заяви още, че правителството вече е въвело ясни критерии за финансирането на общинските инфраструктурни проекти. Сред приоритетите са реконструкцията на довеждащите водопроводи, отстраняването на пропуските в кадастралните карти и ускоряването на устройственото планиране.

По думите му държавата ще подпомогне завършването на устройствени планове в 52 общини, а изграждането на автомагистрала „Черно море“ е сред най-често поставяните теми от кметовете в страната.

По време на посещението си в Бургас Иван Шишков отправи и остри критики към прокуратурата. Той заяви, че в продължение на пет години институцията не е реагирала на подадени от него сигнали за нарушения при строителството на пътна инфраструктура.

„Подадохме сигнали за всички злоупотреби. Част от тях могат да се измерят с линийка. Защо никой не реагира, когато показвахме, че няма магистрали и че асфалтът е по-тънък?“, попита министърът.

Той определи наследените проблеми в пътния сектор като „изключително тежки“ и заяви, че вместо да се търси реална отговорност за причините, довели до трагичните катастрофи по пътищата, се прави „елементарен пиар на виновниците“.