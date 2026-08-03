Десет легенди оживяват върху бъчвите на Katarzyna Estate

Някои истории се разказват с думи. Други се рисуват. А има и такива, които оживяват върху дървото на бъчви, съхранили духа на виното.

Десет внушителни бъчви, разположени пред Katarzyna Estate, се превръщат в своеобразна галерия под открито небе. Именно тук, сред лозята на Източните Родопи, регион с хилядолетни традиции във винопроизводството, се реализира проектът „10 истории за виното“, който среща древните легенди с таланта и въображението на младите художници от Нов български университет.

Съвместната инициатива на Katarzyna Estate и преподаватели и студенти от бакалавърска програма „Визуални изкуства“ към департамент „Изкуства и дизайн“ на Нов български университет вдъхва нов живот на десетте винени бъчви – сърцето на избата. Върху тях оживяват мащабни художествени интерпретации, вдъхновени от легендите, митовете и културното наследство на виното, превръщайки пространството пред винарната в място, където историята, изкуството и винената култура се срещат.

Не е случайно, че именно Katarzyna Estate е естественият дом на този проект. Разположена върху земя с повече от две хилядолетия лозарска и винарска история, избата е известна със своите вина, отличени с десетки престижни международни награди. Но философията на Katarzyna Estate винаги е надхвърляла просто създаването на висококачествени вина, тя е свързана със съхраняването и популяризирането на винената култура, с уважението към историята и с подкрепата на инициативи, които създават стойност за обществото.

За студентите „10 истории за виното“ е рядка възможност да излязат извън учебната аудитория и да работят по реален проект с внушителен мащаб, реална публика и дългосрочен живот, а за Katarzyna Estate това е естествено продължение на убеждението, че културата, изкуството и виното винаги са вървели ръка за ръка. В основата на му стои идеята, че младите хора трябва да получават пространство, доверие и свобода да реализират своите идеи. Именно подобни инициативи дават възможност талантът да бъде развиван не само в учебна среда, а и в реални проекти, които оставят трайна следа.

Тази инициатива е резултат от месеци проучвания, творческо търсене и огромна отдаденост. Зад всяка композиция стоят десетки часове подготовка, скици, дискусии и работа на терен, които превръщат всяка бъчва в самостоятелен художествен разказ. Заедно десетте творби изграждат една обща история за мястото на виното в човешката цивилизация, митология и култура.

Темите са внимателно подбрани измежду безбройните легенди, свързани с появата и въздействието на виното в различните цивилизации. Сред тях са тракийските мистерии, в които виното е свещена напитка и средство за общуване с боговете; хитростта на Одисей, който успява да избяга от циклопа Полифем благодарение на силното вино; легендата за Дионис, превърнал пиратите в делфини; разказите за Клеопатра и нейните пищни винени пиршества; древният епос за Гилгамеш, в който лозата символизира прехода към цивилизацията, както и балканските вярвания, свързващи червеното вино със защита от злите сили.

Особено предизвикателство за авторите е необичайната форма на платното. Цилиндричната повърхност на бъчвата изисква композициите да бъдат съобразени с движението на зрителя около обекта. Така пластиката и обемът се превръщат в активна част от художествения разказ, а всяка бъчва е едновременно живописно произведение, пространствена инсталация и своеобразна сцена, която постепенно разкрива своята история.

Ръководители на проекта са доц. д-р Дамян Дамянов и доц. д-р Калина Христова. В реализирането му участват преподавателите, заедно със студенти от бакалавърска програма „Визуални изкуства“ към департамент „Изкуства и дизайн“ на Нов български университет: Кристияна Костадиновa, Ивайла Стоянова, Юлия Струмска, Косара Ямболиева и Теодора Иванова.

Днес десетте изрисувани бъчви канят всеки посетител да се потопи в свят, в който историята на виното е разказана по нов начин, а именно през погледа на младите творци, вдъхновени от традиция, която продължава да живее и да се развива.

Проектът „10 истории за виното“ показва как историята, образованието и изкуството могат да се срещнат с подкрепата на отговорен бизнес, за да създадат стойност, която остава. Защото истинската инвестиция не е само в създаването на отлични вина, а и в хората, които ще създават културата на бъдещето.