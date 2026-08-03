Живакът скача над 40 градуса! Жълт код в 5 области

Днес времето у нас ще бъде предимно слънчево. Над източните райони временно ще се увеличава облачността, но почти без валежи, а вятърът ще духа слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, а в София – около 31°.

Слънчево ще бъде и в планинските райони, където ще духа умерен вятър от североизток. На височина 1200 метра максималната температура ще достига около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, а над северното крайбрежие временно ще се увеличава облачността, почти без валежи. Вятърът ще духа до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат 28°-31°, докато температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.

В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще стане неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места – главно в Западна и Централна България – ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, а по Черноморието следобед ще се усилва до умерен от североизток; през нощта в много райони ще стихва.

До събота температурите постепенно ще се повишават, като максималните стойности ще достигнат между 36° и 41°. В неделя се очаква понижение с 2-3 градуса.

Очакват се силни горещини – в пет области в страната е обявен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще бъде в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България.