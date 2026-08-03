Нов удар по шофьорите! Горивата пак поскъпват

Шофьорите у нас са изправени пред поредно увеличение на цените на горивата. Само за последния месец дизелът е поскъпнал с над 17%, като отчита най-голямото увеличение според платформата „Фуело“. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток и напрежението на международните пазари,предава NOVA.

Председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още от тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро.

„Цената от 1,73 евро за дизела вече най-вероятно ще бъде променена, защото от тази нощ има нови цени – с още 15 евро на хиляда литра. Предполагам, че бензиностанциите ще ги отразят днес или утре“, заяви той пред „Здравей, България“.

По думите му е трудно да се прогнозира докога ще продължи тенденцията, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо.

Кога ще поскъпнат горивата?

Според Николов няма единен момент, в който всички бензиностанции ще повишат цените.

„Всяка бензиностанция сама преценява кога да промени цените според наличностите и собствената си ценова политика“, обясни той.

Той уточни, че поскъпването засяга цените на едро, по които търговците зареждат горивата си, а крайната цена за клиентите зависи от всеки търговец.

„Различните бензиностанции имат различни обороти и различни възможности за печалба. Именно това определя кога и с колко ще променят цените си“, каза още Николов.

По негови очаквания повечето обекти няма да реагират веднага.

„Вероятно днес много бензиностанции ще запазят сегашните си цени, а промяната ще се усети утре или вдругиден, ако тенденцията се запази“, прогнозира той.

От бранша посочват, че освен напрежението в Близкия изток, влияние върху цените оказва и активният летен туристически сезон, който традиционно води до по-високо потребление на горива.