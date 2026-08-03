Тирове с неизправни спирачки и износени гуми заливат пътищата

Износени гуми, проблеми със спирачките, неправилно укрепени товари и претоварени камиони продължават да застрашават живота по българските пътища. Само за шест дни „Пътна полиция“ е проверила над 400 тежкотоварни автомобила и е установила множество нарушения. Сред тях има дори управление след употреба на алкохол. Контролът беше засилен след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ през юли.

Стотици нарушения за броени дни

От 25 до 30 юли са проверени над 400 товарни автомобила и общо 420 водачи и пътници. На 185 шофьори са съставени фишове по Закона за движението по пътищата, а за останалите установени нарушения са издадени актове.

Акциите се провеждат съвместно със служители на „Автомобилна администрация“. Контролните екипи следят техническото състояние на камионите, масата на товарите, тяхното укрепване, времето за управление и задължителните почивки на шофьорите.

„Операциите показват, че има доста водачи, които шофират безотговорно и управляват технически неизправни автомобили“, заяви пред БНТ ст. инспектор Григор Борисов от „Пътна полиция“.

В София вече се отчита известен спад на нарушенията, но проверките остават засилени. Причината е, че установените случаи продължават да показват колко лесно стремежът към по-ниски разходи може да превърне един тежкотоварен автомобил в смъртоносна опасност.

Камион с пет тона над допустимото

Един от най-фрапиращите случаи е установен на бул. „Ботевградско шосе“. Полицаите спрели товарен автомобил, който още на пръв поглед изглеждал сериозно претоварен.

Мобилният кантар на „Автомобилна администрация“ показал, че камионът е натоварен с близо 5000 килограма над допустимата максимална маса.

„Особено сериозен проблем е претоварването. След проверка се установи, че превозното средство е с близо 5000 килограма над допустимата максимална маса“, обясни Борисов.

Претовареният камион е спрян от движение за един месец. Нарушението не е просто административен пропуск - допълнителните тонове увеличават спирачния път, затрудняват управлението и натоварват допълнително гумите и спирачната система.

Износени гуми и опасни товари

Сред най-честите нарушения са износени гуми, неизправности по спирачната система и неправилно укрепени товари. Всеки от тези проблеми може да доведе до загуба на контрол, особено при висока скорост или внезапно спиране.

Проверките обхващат и ограниченията за движение на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни - петък и неделя. Следи се и дали водачите спазват задължителните почивки, които трябва да предотвратят шофирането в състояние на крайна умора.

„Тези мерки трябва да се спазват. Има ясен регламент за времето за управление и почивка“, подчерта ст. инспектор Борисов.

Уморени шофьори засичат тирове

По време на проверките на бул. „Цариградско шосе“ екип на БНТ станал свидетел на опасна ситуация. Лек автомобил с френска регистрация засякъл камион с българска регистрация, но шофьорите успели да избегнат катастрофа.

Според инспектор Борисов подобни ситуации често възникват с автомобили, пристигащи след дълъг път от Западна Европа. Водачите вече са изморени, а тежките инциденти нерядко се случват именно след навлизането им в България.

„Често стават подобни случаи с автомобили с френска, немска, белгийска или холандска регистрация - така наречените гастарбайтери. Те вече са изморени след дългия път от Западна Европа и именно на територията на България забелязваме тежки инциденти, при които, за съжаление, нерядко има и загинали“, каза той.

Собствениците носят основната отговорност

Според „Пътна полиция“ зад много от нарушенията стои опитът да бъдат спестени време и пари. Шофьорите са притискани да превозват повече товар, да съкращават почивките или да продължават пътя с автомобили, които не са в изправно техническо състояние.

„Водачите и собствениците на товарните автомобили се стремят да спестят време и разходи. Важно е да подчертаем, че отговорността не е само на шофьорите, а най-вече на собствениците на превозните средства“, заяви инспектор Борисов.

Цената на подобна икономия обаче може да бъде платена от напълно невинни хора. Именно затова проверките ще продължат, а при тежки нарушения камионите ще бъдат спирани от движение.