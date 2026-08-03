Близките на загиналата Даяна на протест: "Погребахме я с булчинската рокля"

Близки и приятели на 22-годишната Даяна, която загина при тежка катастрофа край Видин след сблъсък с тир, излязоха на протест с искане за бързо и справедливо разследване.
Младата жена е трябвало да се омъжи само дни след трагичния инцидент. Вместо на сватба, близките ѝ я изпратиха в последния ѝ път, облечена в булчинската си рокля.
Според шофьора на тежкотоварния камион катастрофата е станала след спукване на гума, съобщава NOVA.
Семейството на Даяна обаче се притеснява, че водачът, който към момента е на свобода, може да се укрие.
„Само знаем, че е от Арчар. Никой не ни дава никаква информация“, заяви бащата на загиналото момиче Петър Борисов.
Двама души са ранени
В автомобила с Даяна са пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете.
Детето е получило комоцио и е настанено за лечение във видинската болница.
Пострадалата жена е в тежко състояние и още на следващия ден след катастрофата е транспортирана с медицински хеликоптер до София.
„Доста зле е състоянието ѝ“, разказа близък на пострадалата.
Протестиращите настояват институциите да действат бързо и да изяснят всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент.