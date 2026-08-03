НОИ с нова услуга – промяната, която много хора чакаха

Националният осигурителен институт (НОИ) въведе нова електронна услуга, която позволява на потребителите самостоятелно да променят вече издадения си Персонален идентификационен код (ПИК).

Досега веднъж издаденият ПИК не можеше да бъде променян или деактивиран. С новата услуга това вече е възможно по инициатива на потребителя, като старият код автоматично се деактивира.

Как става промяната?

За да смените своя ПИК, е необходимо да посочите активен електронен адрес. На него ще получите линк с инструкции за избор на нов код.

Потребителите могат сами да създадат новия си ПИК или да изберат един от предложените от системата варианти, които отговарят на всички изисквания за сигурност.

По-лесен и удобен достъп

От НОИ посочват, че услугата разполага с интуитивен интерфейс, множество помощни съобщения и контроли, които улесняват процеса. Предвидено е и ограничено време за активност на сесията с цел по-висока сигурност.

Персоналният идентификационен код (ПИК) осигурява бърз, безплатен и сигурен достъп до електронните услуги и справки на НОИ, без да е необходим квалифициран електронен подпис.