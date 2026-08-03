Само 3 кораба и 1 мечта. Денят, в който Колумб промени света завинаги

На 3 август 1492 година от малкото испанско пристанище Палос де ла Фронтера отплават три кораба, които ще променят завинаги хода на човешката история. Начело на експедицията е Христофор Колумб – мореплавателят, убеден, че може да достигне Индия, плавайки на запад през Атлантическия океан.

На борда на „Санта Мария“, „Пинта“ и „Ниня“ се качват около 90 моряци, без да подозират, че ги очаква пътешествие, което ще промени картата на света.

Мисията – Индия, откритието – Нов свят

Колумб не търси нов континент. Целта му е да намери по-кратък морски път до богатствата на Азия – подправки, коприна и злато.

След повече от два месеца в открито море, на 12 октомври 1492 г., експедицията достига остров от Бахамския архипелаг. Мореплавателят е убеден, че се намира край бреговете на Индия и затова нарича местните жители „индианци“ – име, останало в историята векове наред.

Всъщност Колумб никога не разбира, че е открил непознат за европейците континент.

Три кораба, които стават легенда

Най-големият кораб в експедицията е „Санта Мария“, който служи като флагман. Именно с него Колумб командва плаването.

Но съдбата му не е щастлива. На Коледа през 1492 година корабът заседава край бреговете на днешно Хаити и е разбит. От останките му е построено първото испанско селище в Новия свят – Ла Навидад.

Другите два кораба – „Пинта“ и „Ниня“, успяват да се завърнат в Испания.

Моряците били убедени, че никога няма да се върнат

Плаването през непознатия Атлантик било изпитание. Седмици наред екипажът не виждал суша.

Запасите намалявали, а сред моряците започнали да се разпространяват страх и недоволство. Някои дори настоявали корабите да обърнат обратно.

Според историческите хроники Колумб успял да овладее напрежението, като обещал, че ако до няколко дни не бъде открита земя, експедицията ще се върне.

Само два дни по-късно на хоризонта се появява суша.

Пътешествие, което променя света

Откриването на Америка поставя началото на епохата на Великите географски открития. След него започват нови експедиции, колонизацията на американските земи и развитието на световната търговия между Европа и Новия свят.

Заедно с това започва и една от най-противоречивите страници в историята – покоряването на местните народи, разпространението на европейските империи и огромните промени в живота на милиони хора.

Повече от пет века по-късно пътешествието на Христофор Колумб продължава да бъде едно от най-значимите и най-оспорвани събития в световната история.

Любопитни факти

На борда на трите кораба има около 90 души .

Колумб извършва общо четири плавания до Америка.

До края на живота си той е убеден, че е достигнал Азия.

Континентът получава името Америка не от Колумб, а от италианския мореплавател Америго Веспучи, който доказва, че това е нов континент.