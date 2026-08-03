Внимание, софиянци! Студен душ за 8 дни в големи квартали

От 3 до 10 август включително всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“, ще останат без топла вода заради годишния планов ремонт на централата и топлопреносната мрежа, съобщиха от „Топлофикация София“.

Профилактиката е част от ежегодната програма за поддръжка на основните съоръжения и има за цел да повиши надеждността на топлоснабдяването и да намали риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Кои квартали ще бъдат засегнати?

Спирането ще засегне голяма част от централните и северните райони на столицата, както и кварталите:

„Надежда“

„Толстой“

„Свобода“

„Илиянци“

„Света Троица“

„Фондови жилища“

„Илинден“

„Банишора“

„Лозенец“

зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19

Без топлоподаване ще останат и райони, разположени между булевардите „История славянобългарска“, „Данаил Николаев“, „Мадрид“, „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Тотлебен“, „Константин Величков“, „Александър Стамболийски“, „Тодор Александров“ и „Илиянци“.

Засегнати ще бъдат още ж.к. „Надежда“ – първа, втора и част от четвърта част (блокове 401–422), ж.к. „Толстой“, ж.к. „Свобода“ (блокове 41 и 42), ж.к. „Илиянци“, НПЗ „Военна рампа“, както и част от ж.к. „Лозенец“.

От „Топлофикация София“ уверяват, че топлоподаването ще бъде възстановено на 11 август, след приключване на ремонтните дейности.