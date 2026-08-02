Отиде си актрисата с най-сините очи, прославила България във Франция

Отиде си актрисата с най-сините очи, която прослави България във Франция. Наталия Дончева, известна с участието си в сериала "Док Мартин“, почина в събота, 1 август, на 56-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи Експрес. Нейният агент, Лоран Саври, потвърди новината, но не разкри повече подробности за причината за смъртта ѝ.

Пред агенцията AFP беше разпространено изявление, в което се казва: „С огромна тъга съобщаваме за кончината на Наталия Дончева. Изключително талантлива артистка и жена с голяма чувствителност, Наталия Дончева докосна публиката с прецизността на своите изпълнения, елегантността и отдадеността си на занаята си.

През цялата си кариера тя спечели уважението на своите колеги, режисьори, филмови екипи и всички, които имаха привилегията да работят заедно с нея.“

Доведеният ѝ син Юго Селиняк, чийто баща – режисьорът Арно Селиняк, е партньор на Наталия от 25 години, също отдаде трогателна почит в публикация в Instagram. Заедно със снимка на актрисата той написа: „Никога не съм харесвал титлата „мащеха“ - защото когато се запознахме, вече не бях дете и вече бях имал мащеха преди това - но нямаш представа какъв наистина красив човек те намирах или колко дълбоко те обичах това, което беше.“

Наталия Дончева е българска и френска актриса, родена на 31 декември 1969 г. В периода 1987 г.–1989 г. учи във ВИТИЗ, гр. София (днешния НАТФИЗ). Снима се във филмите „Време за път“ (5-сериен тв, 1987) и „Адио Рио“ (1989).

На 02.11.1989 г., на 19-годишна възраст, се премества да живее в Париж, Франция, където продължава да играе в театъра, телевизията и киното.

През периода 1989 г.–1991 г. учи в консерваторията в Париж. Участва в 20 театрални и в над 50 филмови роли. През 2010 г. идва в България, за да се снима в българския игрален филм „Стъклената река“ (2010) на режисьора Станимир Трифонов.

Тя е дъщеря на известния български актьор Пламен Дончев и французойката Режин Виолет Маргьорит, бивш дипломат.