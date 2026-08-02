Цяла седмица леден душ в София. Причината

Цяла седмица софиянци ще се къпят с ледена лода. От утре до 10-ти август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ "София", съобщиха от Топлофикация-София.



От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ "София" и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.



Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация - София.



Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ж.к Надежда 1, 2 и част от 4-та, ж.к. "Свобода", ж.к. "Илиянци", ж.к. "Света Троица", ж.к. "Фондови жилища", "Военна рампа", ж.к. "Зона Б-5", ж.к. "Зона Б-18 и 19" и ж.к. "Банишора", както и част от Лозенец.



Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация - София.