С 61 началника и милиарди дългове "Топлофикация София" затъва

Финансовото състояние на „Топлофикация София“ отново излиза на преден план, разкривайки шокираща разлика между столичното дружество и останалите топлофикации в страната. Докато софийското предприятие дължи милиарди, всички останали дружества в България имат общи задължения от едва около 20 милиона евро. Разделителната линия се оказва формата на собственост и бизнес моделът, стана ясно от гостуването на председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в предаването „РеВизия“ по NOVA NEWS.

Жълти стотинки срещу милиарди

Според експерта проблемите в провинциалните топлофикации са значително по-малко, като основната разлика е в натрупаните дългове. Извън столицата дружествата на практика нямат непосилни финансови тежести. Всички те общо дължат сума, която на фона на софийските милиарди изглежда като жълти стотинки, коментира Георгиев. Разликата се дължи на факта, че останалите предприятия са изцяло частни. Те са извършили своята модернизация още преди години и в момента продължават да я надграждат, а топлофикация затъва с милиарди дългове и 61 началника на високи заплати.

Политическият капан на общинската собственост

Основният препъникамък за столичното дружество се оказва начинът на управление. Докато частните компании се ръководят по пазарни правила, софийската топлофикация страда от тежка административна структура. По думите на Георгиев, „Топлофикация София“ има точно 61 началника в лицето на Столичния общински съвет. Всички те са политици, което пречи на вземането на бързи и икономически обосновани решения, за разлика от частния сектор, който е започнал подготовката си за свободния пазар още през 2004 година.

Производственият абсурд: Защо София губи от парното

Публична тайна е, че столичната топлофикация трупа най-големи дългове, когато цената на природния газ е висока, а тя е принудена да продава на ниска, регулирана от държавата цена. Частните дружества обаче успешно избягват този капан чрез когенерация – те произвеждат и продават електрическа енергия на свободния пазар. Съотношението между произведената топлинна и електрическа енергия е 1:1. Това им позволява да компенсират ниската социална цена на парното чрез скъпия ток на борсата. Съотношението в столицата е пагубно – 5:1 в полза на топлоенергията. Производството на едва една единица ток срещу пет единици парно прави дружеството изключително уязвимо и икономически неефективно.

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