Милионерите на златотърсачката Симона Пейчева

В последните дни Симона Пейчева е най-актуалната, интересна и издирвана родна гимнастичка. Красавицата си пада по богати и скандални мъже. Lupa.bg се опита да обобщи списъка от бивши мъже на грацията, сред които няма простосмъртни, а само милионери.

Първият мъж на грацията е бизнесменът Горан Петров, той е скромен и има само автокъща, двамата така и не сключиха брак. Не е беден, но не е и милионер. Може би заради това двамата се разделят само година след появата на сина им Горен, който се ражда през 2009 година.

След раздялата Пейчева никога не е говорила лошо за него. Напротив, в интервюта неведнъж е подчертавала, че той остава добър баща и важен човек в живота на сина им. Именно това е причината отношенията им да бъдат определяни като едни от най-цивилизованите сред родните звездни раздели.

След него красавицата се залюби с Йордан - крупен бизнесмен в аграрната сфера. милионер, обработващ стотици декари земеделски площи и търгуващ с торове и семена. Познатият като Данчо Земеделеца богаташ упорито страни от медийното пространство и никога не е афиширал връзката си с екс гимнастичката. Близки до Симона Пейчева разказват, че красавицата поддържала почти 3-годишна връзка с Данчо Земеделеца, преди двамата да се разделя. Твърди се, че в основата на раздялата била Симона, която категорично не одобрявала възможността да живее в Стара Загора при любимия си, а от своя страна аграрният баровец не щял и да чува за варианта да се засели в София, където не се чувствал добре. Освен това трябвало да наглежда бизнеса си.

Малко след раздялата между Симона и Йордан, гимнастичката започна работа като водеща на предаването „Неделни нюанси“ по БНТ 2. Именно в обществената телевизия „златното момиче“ завъртя любовна авантюра с популярния актьор Ненчо Балабанов. Според собствените й признания, тя поканила комика да й гостува в предаването, а след края на снимките Ненчо й предложил да я заведе на тенис. От дума на дума покрай сервисите на корта двамата открили, че имат много общи интереси. Най-успешният имитатор на Бойко Борисов бил приятно изненадан, когато разбрал, че Симона е студентка в специалност „Публична реч“ в НАТФИЗ.

Световната шампионка по художествена гимнастика и комикът официализираха връзката си преди 5 години, когато гостуваха като двойка във вече несъществуващото вечерно шоу „Събота вечер с БНТ“ с водещ Димитър Павлов. Там Симона и Ненчо седяха плътно един до друг с хванати ръце, които от време на време Балабанов целуваше. По време на разговора с водещия комикът даже театрално падна на колене пред своята възлюбена Симона.

И Ненчо мина през леглото на Симона

Няколко месеца по-късно и тази връзка беше в историята, а Пейчева се върна би баровеца Йордан, който й осигури ново жилище в престижен район и поръчков джип „Ауди”. Данчо Земеделеца не пестил и за чанти, обувки, дрехи и бижута. От години Симона носи само „Луи Вютон”, „Данел”, „Диор”, „Валентино” и „Ермес”. Стандартът й на живот е сравним само с този на Галена и Мара Отварачката.

„Златното ни момиче” изкара още малко с Йордан Земеделеца и си намери нова цел – жененият строителен предприемач и инженер Петко Петков. Двамата демонстрираха връзката си, пътуванията си до екзотични дестинации и любовта си, но едва след като Пейчева успя да разведе Петко. Двамата бяха започнали интимната си връзка докато богаташът беше все още женен, но набързо се разведе. Симона и Петко вдигнаха тайна сватба през 2022 година, но бракът им изкара само година и половина. Любовната им приказка приключи през есента на 2023 г. Петко е добър приятел на сем. Бачорски, които се бяха сдушили със Симона и уж бяха много близки, но след развода между Петков и грацията я изтриха от социалните си мрежи.

Симона с бившия си мъж Петко и сем. Бачорски

В светските среди шушукат, че причината за края на брака на грацията с Петко е хващането й в изневяра. Екс гимнастичката се е залюбила с Владимир Янков, известен още като Владо Загатото. Законният й мъж разбрал, че му слагат рога и натирил красавицата, която продължила да се среща със Загатото. Двамата са имали 3-годишна връзка и дори са живеели заедно в къщата му в „Банкя”, но вечерта преди Янков да бъде убит са вечеряли в скъп ресторант, където са се скарали и Симона се прибрала в апартамента си. Предстои гимнастичката да дава обяснения за бившия си любим и какво знае за смъртта му.