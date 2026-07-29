Ченгетата за садистичната екзекуция: Владо Загатото е вкаран в детайлно планиран капан (СНИМКА ОТ ПОЖАРА)

Бизнесменът Владимир Янков е вкаран от убиеца или убийците си в детайлно планиран капан. Бил е подложен на нечовешки мъчения зад затворените врати и високите дувари на неговия дом. Това казаха разследващите по повод мъчителната ексекуция на известния в столичните среди като Владо Загатото бизнесмен, който бе намерен овъглен в собствената си къща на ул. „Москва“ в Банкя, в къща номер 35. Истинският хорър разтърси българския бизнес елит. Първата изплувала в публичното пространство снимка от местопрестъплението и оперативните данни на криминалистите сочат нещо зловещо – не става дума за нещастен случай или битов инцидент, а за садистична и хладнокръвна екзекуция!

Грозни мъчения зад затворени врати

Източници от разследването разкриват, че милионерът, който върти мащабен бизнес с внос на италианско кафе, чай и вендинг машини, е станал жертва на свирепа разправа. Една от основните горещи следи води към жестока завера и скандал за подялба на космическото богатство в биткойн портфейла на Владимир Янков.

Според експерта по национална сигурност доц. Милен Иванов и и бивш зам.-ректор на академията на МВР, записите от охранителните камери ще се окажат ключови за разследването: "Когато се изгражда такава система се предвиждат всички входове и изходи и всички периметри, които трябва да бъдат наблюдавани.Това е професионално изградена система, която осъществява записи с висока разделителна способност. Ако не се намери на камерите лице, което да бъде заподозряно, вероятността да е предварително подготвено убийство е много голяма."

Империя за 100 милиона лева остана без господар

Залогът в тази кървава драма е колосален. Владимир Янков беше едноличен собственик и съдружник в мощните дружества:

„ЗАГАУТО“ ЕООД

„ЗАГАТО ЛОГИСТИК“ ЕООД

„ЗАГАТО“ ООД

„ФАСТ СЪРВИЗ“ ООД

„ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД

Справка в Търговския регистър показва, че приходите на бизнес империята му са повече от впечатляващи, като най-високите върхове достигат умопомрачителните 100 милиона лева! Именно тези тлъсти милиони в момента са основният мотив, по който работят топ ченгетата.

От нулата до върха: Как започна всичко?

Кървавият край слага край на една от най-успешните бизнес истории у нас, започнала в мътните години на прехода:

16 май 1996 г. – Владимир Янков и съдружникът му Петър Попов създават „ЗАГАТО“ ООД като равноправни партньори с по 50% участие.

30 май 1996 г. – Фирмата светкавично е регистрирана по ДДС, заявявайки сериозни намерения за мащабна търговия, а не за малък семеен бизнес.

Първоначално двамата предприемачи регистрират фирмата с огромен и широк обхват на дейност, типично за 90-те години:

Внос и износ

Мащабна търговия и посредничество

Транспорт и услуги

Туристическа и ресторантьорска дейност

Първият стратегически удар

В края на 90-те години Янков и Попов усещат накъде духа вятърът и правят своя златен удар. Те се ориентират към абсолютно непознат и тепърва развиващ се сектор в България – автоматизираното кафе обслужване (вендинг).

Между 1998 и 2002 г. те изграждат брутална и гъста мрежа от машини, а в периода 2003–2006 г. превръщат „ЗАГАТО“ в абсолютен лидер и тясно специализирана компания, генерираща милиони. Днес обаче тази златна кокошка е опръскана с кръв, а разследващите тепърва ще разплитат кой е поръчал огнения капан за милионера.

