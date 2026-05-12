Жена заби крак на стол в сърцето на съпруга си

Ужасяващо и необичайно по своята жестокост убийство бе извършено в белградския квартал „Чукарица“. След разгорещен семеен скандал 67-годишна жена отне живота на 76-годишния си съпруг по начин, напомнящ за древните легенди за убиване на вампири. Кървавата трагедия се е разиграла в семейния им апартамент, а на мястото веднага бяха изпратени засилени екипи на полицията и Спешна помощ, съобщава сръбският вестник „Блиц“.

Писъци и тъпи удари в ранни зори

Сигналът за инцидента е подаден в ранните сутрешни часове, като смъртта на мъжа, идентифициран с инициалите З. П., е официално констатирана около 7:30 часа сутринта. Живущите в жилищната сграда споделят, че са станали свидетели на зловещи звуци, идващи от жилището на възрастното семейство.

„Тази сутрин се чуха ужасен шум, писъци и тъпи удари. Знаехме, че имат семейни проблеми и разправии, но никой не си е представял, че 67-годишна жена може да убие мъжа си по такъв зверски начин“, разказва потресен съсед пред местните медии в Белград.

Методи от хорър филмите

Огледът на местопрестъплението е разкрил шокиращи подробности за начина на извършване на убийството. Заподозряната М. П. е умъртвила съпруга си, забивайки остър дървен предмет директно в областта на сърцето му. Според първоначалната информация на разследващите, оръдието на престъплението най-вероятно е отчупен дървен крак от стол.

Криминалистите са отцепили района около блока за часове наред. Те са открили дървения предмет, който вече е изпратен за подробна съдебно-медицинска и дактилоскопна експертиза. Самата извършителка е била изнесена от входа на сградата на носилка и под засилена полицейска охрана, като предстои да ѝ бъдат направени психиатрични изследвания. Полицейското разследване в сръбската столица продължава до пълното изясняване на мотивите за тежкото престъпление.

