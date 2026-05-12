Лудост: Съдът призна трима законни родители на четиригодишно дете

Апелативният съд в южния италиански град Бари взе историческо решение, с което официално призна трима законни родители – двама бащи и една майка – на четиригодишно момче. Знаковият случай веднага разпали сериозни обществени дебати и предизвика вълна от възмущение сред консервативните католически среди на Апенините, съобщава агенция „Ройтерс“. Новината бе потвърдена официално и от Паскуа Манфреди, адвокат на един от бащите.

Предисторията на казуса

Детето е родено и живее в Германия. Неговото семейство се състои от двама мъже, сключили законен брак помежду си, като единият от тях е биологичният баща на момчето. Майката е близка приятелка на еднополовата двойка. Тя е заченала по традиционния биологичен път, което изключва хипотезата за сурогатно майчинство.

Вторият съпруг, който е с италианско-германски произход, е осиновил детето съгласно законите в Германия. Проблемът възниква, когато той решава да поиска признаване на осиновяването и от италианските власти.

Сблъсъкът с местното законодателство

Първоначално местните служби в Италия категорично отхвърлят искането. Властите се усъмняват, че става въпрос за сурогатно майчинство в чужбина – практика, която е напълно криминализирана от сегашното консервативно правителство на страната.

Апелативният съд в Бари обаче отмени този отказ. Магистратите приеха категоричните доказателства, че в конкретния случай липсва търговско или тайно споразумение за заместващо майчинство. Окончателното съдебно решение задължава Италия да признава момчето като дете с трима законни родители, точно както е и в Германия.

Реакции и политически контекст

Адвокатът Паскуа Манфреди подчерта, че решението отразява реалното желание на трима души да бъдат пълноценни родители. По думите му съдът просто е защитил интереса на детето.

Самото решение е взето още през януари, но придобива широка медийна популярност сега, когато Италия отбелязва точно десет години от легализирането на еднополовите граждански партньорства. Католическата организация „Про Вита & Фамилия“, която е сред основните защитници на традиционния модел за семейство, веднага излезе с позиция и остро осъди акта на магистратите в Бари.

