Шокиращи разкрития за полицая, задържан за детско порно

Служителят на сектор „Специални тактически действия“ към ОДМВР – Пловдив Борислав Тенев, задържан за разпространение на детска порнография, окончателно остава зад решетките. Това реши преди минути Окръжен съд – Пловдив. За пореден път Тенев се изправи пред магистратите с искане за по-лека мярка за неотклонение, като и този път заседанието се проведе при закрити врата, съобщава trafficnews.bg.

Както съобщи TrafficNews, служителят бе задържан в началото на април при акция на „Вътрешна сигурност“. По първоначална информация срещу Тенев се води разследване за разпространение на детска порнография. Файловете са били засечени при проверка на ГДБОП в облачна услуга.

Въпросните файлове са изключително тежки и се касае за снимки на собствените му деца.

Тенев е служител на системата на МВР от няколко години и е работил в „Териториална полиция“ в Първо РУ, след което е прехвърлен в „Специални тактически действия“.

