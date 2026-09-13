Убийството в Пловдив отключи страшен въпрос
Кой ни даде право да бъдем съдии и палачи? Говори адвокат
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Кой ни даде право да бъдем съдии и палачи? Говори адвокат
Направи си неправителствена организация
Бившият шеф на ББР доброволно е искал да се върне в България заради лични въпроси, каза адвокатът му
Решението на магистратите е окончателно
Роднини и приятели на загиналото9-годишно момиче се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново
Дългият мандат на съвета е довел до изкривявания, спорни назначения и лошо качество на работа
Той внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия
Правосъдният министър предупреди, че сегашната уредба създава проблеми за независимостта, санкциите и доверието в съдебната власт
Правният министър обяви съгласие по текстове, които да отключат избора на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат
Съдебната независимост и публичният регистър на лобистите остават сред решаващите изпитания пред страната
Николай Найденов обеща диалог със синдикатите, но разговорът започва на фона на бюджетни ограничения и натрупани проблеми
Документите с искане за екстрадиция са предадени, съобщи правосъдният министър
На национална конференция бяха обсъдени възнагражденията, независимостта на професията и бъдещите нормативни промени
Срещата в Люксембург беше по инициатива на българската страна
Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
Обвиненият за фаталното АТВ поиска прошка
Срещата в Люксембург идва след скандала с отстранената европрокурорка и на фона на текущия конкурс
Възможно е да го сложат на строг режим
Правосъдният министър Николай Найденов подчерта, че страната трябва навреме да излъчи най-подготвените кандидати
Законопроект предвижда независима петчленна комисия, публичен избор на членовете и съдебен контрол върху решенията