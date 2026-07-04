Правосъдният министър атакува ВСС за решения извън закона

Правосъдният министър Николай Найденов отправи остра критика към работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) и обяви, че част от кадровите му решения не стъпват на закона. В интервю за БНТ той заяви, че продължителността на мандата на съвета се е отразила върху качеството на работата му.

Според Найденов съдебните реформи през последните години не просто не са постигнали целта си, а са довели до тежки последици за системата. Министърът коментира и бюджета на ВСС, отстраняването на Емилия Русинова от Софийската градска прокуратура и опасенията за съкращения в съдебната администрация.

ВСС с изкривена роля

Найденов не пожела да даде еднозначна оценка за ВСС, но направи достатъчно тежък извод за работата му. По думите му дългият мандат на съвета е започнал да тежи върху качеството на решенията. „Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона“, заяви министърът.

Той добави, че в дейността на ВСС са се получили „непропорционални изкривявания“. Така Найденов насочи критиката не само към отделни кадрови ходове, а към цялостния начин, по който съветът упражнява влиянието си в съдебната система.

„Титаник“ и провалените реформи

Още по-рязък беше коментарът му за съдебните реформи. Според Найденов те са катастрофирали, а част от промените са произвели резултат, обратен на очаквания.

„Съдебните реформи катастрофираха. Реформите от 2015 година доведоха до избора на Иван Гешев“, каза той.

Министърът заяви още, че тези реформи са създали предпоставки хора да овладеят съдебната система. По думите му предишните опити за промени са се провалили в Конституционния съд. „Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването“, каза Найденов.

Русинова и Софийската градска прокуратура

Правосъдният министър коментира и отстраняването на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура. Според него присъствието ѝ на този пост може да повлияе върху обективността на действията по случая.

Найденов подчерта, че СГП е най-голямата прокуратура, която може да разследва магистрати и политици. Затова според него е важно да няма дори съмнение за неформално влияние върху хората, които трябва да водят производството. „Тя не трябва дори да бъде в съдебната зала“, заяви министърът.

По думите му евентуални неформални контакти могат да създадат риск от размяна на услуги или друг натиск върху добросъвестността на участниците в процеса. Найденов смята, че отсъствието на Русинова от поста няма да се отрази негативно на съдебната система.

Милиони за системи и съмнения за завишени поръчки

Министърът засегна и бюджета на ВСС. Той заяви, че България е на първо място в ЕС по бюджет на съдебната власт, като сумата надхвърля 700 млн. евро.

По думите му правителството е премахнало автоматизма в нарастването на възнагражденията, но това не означава намаляване на заплати. Найденов припомни, че в началото на годината магистратите и съдебните служители са получили 5% увеличение. „Намаляване на възнагражденията няма да има“, заяви той.

Според министъра ВСС трябва сам да подреди приоритетите си. Той посочи, че през последните месеци са пускани обществени поръчки за милиони евро, включително 1,6 млн. евро за поддръжка на информационна система, която по думите му не работи.

Найденов заяви, че има вероятност част от поръчките за разработка и поддръжка да са със завишена стойност или предварително предопределени. По думите му става дума и за седемцифрени суми.

Без съкращения преди анализ

По темата за държавната администрация министърът се опита да успокои съдебните служители. Той заяви, че възнамерява да обиколи апелативните райони, за да чуе притесненията им и да обясни как ще се действа. „Те са гръбнакът в съдебната работа и никой не иска тези служители да се страхуват за тяхното бъдеще и тяхното препитание“, каза Найденов.

Министърът беше категоричен, че съкращения няма да се правят прибързано. Първо ще бъде извършен функционален анализ, за да се прецени в кои области може да се намалява администрацията и в кои това би навредило на работата.

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