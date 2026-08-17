Политика

Обещано и изпълнено! Антидрон системите вече са у нас

Предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация

Обещано и изпълнено! Антидрон системите вече са у нас
Снимка: Министерство на отбраната
17 авг 26 | 16:45
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Григор Атанасов

Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък, 14 август, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване.

От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.

През изминалата седмица военният министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра бяха, след като на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство.

Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

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Автор Григор Атанасов

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