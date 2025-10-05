Градим "стена срещу дронове" заради заплахата от Русия
Балтийските държави имаха такава още преди две години
Балтийските държави имаха такава още преди две години
Бюджетът ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 20...
След руските дронове в Полша мерките за сигурност са увеличени
Отговорът е публикуван на сайта на парламента
Войната в Украйна превърна отрасъла приоритет
Анализ на “Файненшъл таймс” показва как отбранителна индустрия расте три пъти по-бързо от нормалното
Очаква се и разкриването на нови работни места
Получено е одобрение от американския държавен департамент
Младите хора искат нова техника, категоричен бе той. Според него това е пътят - модернизация на арми...
ЅІRТАР e дрон зa paзyзнaвaнe и нaблюдeниe, мoжe дa лeти нaд 20 чaca
Напълно изправен е вече първият F-16 Block 70, повишен интерес към военната служба
ЕС планира да премести голяма част от изпълнението на тези обществени поръчки в Европа
Изявлението дойде след размяна на остри реплики и взаимни обвинения между лидера на ГЕРБ Бойко Борис...
Ще отправим искане до ЕК да се приеме Национална клауза за дерогация
Ясно е, че митата на Тръмп събудиха Европа, казва инж. Христо Ибушев
Дава възможност за обучение на тренажори, на симулатори, на нова електроника, която за момента няма...
През 2019 страната ни подписа първия договор за 8 изтребителя F-16 Block 70
F-16 Block 70 може да носи различен набор от ракети въздух-въздух, въздух-земя и бомби
Най-голям дял на правителствените разходи за отбрана спрямо БВП са регистрирани в Латвия
"Райнметал" искат трайно партньорство с държавата и местния бизнес