Бивш министър: Оръжейната индустрия ни прави фактор в ЕС

„България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа. Това не ни е направило цел досега. Няма да ни направи и в бъдеще.“

Коментара направи пред Нова телевизия бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, изяснявайки ролята на страната в общата европейска отбранителна политика.

По думите му България дълго време е изоставала, но днес има реален шанс да заеме ключово място в индустрията, благодарение на стратегическото си разположение и вече съществуващия капацитет.

Урсула фон дер Лайен идва в Сопот като политически знак

Повод за коментара е визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, която заедно с премиера Росен Желязков ще посети ВМЗ–Сопот. Според Тагарев това е ясен сигнал от Брюксел, че България се разглежда като сериозен партньор в изграждането на обща отбранителна индустрия.

„ЕК няма пряка роля в конкретни сделки, но самото присъствие на фон дер Лайен показва подкрепа на най-високо ниво за посоката, в която върви интеграцията“, посочи той.

Перспектива за нови заводи и по-дълбока интеграция

На дневен ред е възможността за съвместни предприятия с германския гигант „Райнметал“ за производство на барут и снаряди. „Това е стъпка към по-дълбока интеграция“, подчерта Тагарев.

Той изтъкна, че войната в Украйна е ускорила процеса на обединяване на европейските отбранителни индустрии и България вече е активен участник в този процес. Така страната има шанс да се превърне в ключов елемент от европейските вериги за производство и сигурност.

Пропагандата за „мишена“ и реалността на българското производство

По отношение на спекулациите, че изграждането на нови военни заводи може да направи страната мишена при евентуална ескалация, бившият министър бе категоричен: това е част от „традиционната руска пропаганда“.

Той подчерта, че България вече от години е значим производител на боеприпаси, без това да я превръща в обект на заплахи.

„Проруските среди у нас използват всяка възможност, за да всяват страх, но фактите показват друго“, заяви Тагарев, изтъквайки, че оръжейната индустрия е стратегически шанс за България и трябва да бъде използван.

