Пеевски: Няма да позволя да обиждат хората ми! Ако сеят омраза, ще пожънат омраза

Оставка моя могат да искат само моите избиратели. А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и го виждаме всички. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.

Всеки има право да подкрепя своите партии. Както те имат избиратели, и ние имаме избиратели. Омраза ги съветвам да те сеят – и то етническа: омраза към ДПС. Показваха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Това няма да им го позволя, отсече Пеевски.

Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората, заяви Делян Пеевски.

Ако си представляват средната класа и олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всяка друга измет като тези олигарси, които ограбват България…Какво предлагат те? Да няма данък върху хазарта, да могат да си получават милионите, които си източват и милиардите от България…Какво предложиха за хората, попита Пеевски.

Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Това няма да го позволя. Нека си правят протестите. Уважение към техните избиратели. По същия начин искам да уважават моите избиратели, призова лидерът на ДПС.

Власт се взема или дава на избори. На избори – подчертавам, на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, отговорът го чухте вчера, заяви още Пеевски.

Но НЕ на омразата, призова лидерът на ДПС-Ново начало.

Да, ще подкрепя бюджета, всички социални придобивки са запазени. Щом бюджетът е добър за хората, ще бъде подкрепен от нас, категоричен бе Пеевски.

А от хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха – директно го казвам, и ми се молеха да ги представлявам…седяха ми в скутчето и ми се молеха…Къде е Христо Иванов и Мирчев, който ми се навеждаше да подписвам…Защо не извадим подписите, защо не извадим всичко, каза още Делян Пеевски.

Просто не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия и няма да бъда, подчерта Пеевски.

Забравиха ли къде бяха довечера? По цял ден бяха в моя кабинет. Тогава бях добър, сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепям и те никога няма да получат това, което искат олигарсите в България. Аз го обещавам, категорично заяви Делян Пеевски.

Той припомни и че по време на първия протест именно Мирчев е влязъл в НС и се е сблъскал с депутати от ДПС - Ново начало "Които бяха заплашвани да слязат долу и да се саморазправят с тях", каза той.

"Седя си зад хората и ще си защитя всичките хора", завърши Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com