Моден гигант, популярен у нас, затваря 200 магазина

Гигантът в облеклото H&M ще затвори два магазина в Ню Йорк до януари 2026 г., като част от план за затваряне на 200 магазина през 2025 г.

H&M обяви по-високи от очакваните печалби на фона на усилията на компанията да намали разходите си, а това ще доведе до затварянето на повече магазини, пише Independent.

Шведският моден гигант сподели, че е затворил 135 магазина в последните 9 месеца и очаква да затвори още магазини в следващите месеци. Компанията сподели, че затварянето повечето затворени обекти са в Азия, Океания, Африка, а в Европа са затворени 21 магазина.

H&M отчете оперативна печалба от 4,91 милиарда шведски крони за тримесечието от юни до август, което ръст спрямо 3,51 милиарда крони година по-рано. Това е значително над прогнозите на анализаторите и представлява увеличение след спадове през предходните две тримесечия.

Шефът на компанията Даниел Ервер заяви, че бизнесът „предприема по-нататъшни стъпки в правилната посока“, но подчерта, че клиентите все още са „предпазливи“ пред лицето на по-широката икономическа несигурност.

„Чрез по-силно предлагане на клиентите, подобрен брутен марж и добър контрол на разходите, ние сме увеличили оперативната печалба в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Увеличението на печалбата показва, че сме на правилния път“, коментира Ервер, пише petel.bg.

„В среда на продължаваща несигурност с предпазливи потребители, всички ние в H&M постоянно се фокусираме върху предлагането на продукти, които са перфектното съотношение цена-качество", споделя ще Ервер.

„Нашата силна корпоративна култура, съчетана с ефективен контрол на разходите и гъвкавостта, ни позволява да продължим да изграждаме стабилна основа за дългосрочен, печеливш и устойчив растеж във все по-сложна среда, като същевременно предприемаме допълнителни важни стъпки към реализирането на амбициозните ни цели за устойчивост.“

