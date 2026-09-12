През 1976 г. Келвин Клайн бе първият дизайнер, който показва дънки на подиума. Това промени модата
Дрехата, която дотогава се възприемаше основно като работно облекло, започна да се превръща в символ на висшата мода
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Дрехата, която дотогава се възприемаше основно като работно облекло, започна да се превръща в символ на висшата мода
Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...
Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
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Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
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Анализ на 77 визии и 214 публикации разкрива защо Зендая печели много повече внимание, когато модата продължава света на филма
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Дизайнерите заменят силната централна светлина с отделни източници за работа, почивка и акцент
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Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1