Популярна декорация за дома вече не е на мода. С какво да я заменим

Една от най-популярните декорации в дневните започва да губи мястото си сред водещите интериорни тенденции. Ефектните букети от изкуствени цветя в стъклени вази все по-често се определят като декорация, която може да направи дома остарял и безжизнен. Дизайнерите ги заменят с живи растения, сухи цветя, зелени клонки и сезонни аранжировки, които създават по-топла и естествена атмосфера. Това не означава, че всички изкуствени цветя трябва незабавно да бъдат изхвърлени, пише FemCafe.

Тенденцията е част от по-широкото завръщане на природата в интериора. Данните в летния доклад на Houzz за 2026 г. показват ръст със 112 процента на търсенията за биофилен дизайн - подход, който свързва жилищните пространства с растения, естествена светлина, дърво, камък и органични форми.

Кога букетът започва да изглежда остарял

Основният проблем не е самото използване на изкуствени цветя, а начинът, по който изглеждат в помещението. Големите букети с ярки цветове, еднакви стъбла и прекалено правилна форма лесно разкриват, че растенията не са истински.

„Интериорните дизайнери казват, че ефектните букети от изкуствени цветя губят популярност, особено когато отдалеч ясно се вижда, че не са истински. Макар несъмнено да са практични, в много интериори те създават изкуствен и безжизнен ефект“, посочва изданието.

Подобна декорация може да доминира върху масата, шкафа или рафта и да отклони вниманието от останалата част на стаята. Особено остарял изглежда букетът, когато вазата е претрупана, всички цветя са на една височина или цветовете нямат връзка с останалия интериор.

Какво идва на тяхно място

Дизайнерите насочват вниманието към по-семпли и естествени композиции. Няколко свежи цветя, зелени клонки или сухи растения в керамична ваза често създават по-елегантен ефект от голям изкуствен букет.

Живите стайни растения също набират все по-голяма популярност, защото добавят цвят, движение и характер. Те могат да омекотят строгите линии на мебелите и да превърнат празен ъгъл или рафт в естествен акцент.

Сезонната декорация предлага още една възможност за промяна без големи разходи. Цъфтящи клонки през пролетта, полски цветя през лятото, сухи треви през есента и вечнозелени растения през зимата позволяват домът да се обновява постепенно, без да изглежда подчинен на краткотрайна мода.

Естествените материали излизат напред

Промяната не засяга само цветята. Все повече интериори се изграждат с дърво, камък, лен, вълна, керамика и други материали с видима текстура. Целта е пространството да изглежда по-топло, спокойно и обитавано, а не като подредена изложбена зала.

Houzz отчита засилен интерес към естествените материали, предметите с история и така наречения бавен дизайн, при който мебелите и декорациите се избират за дълъг период, а не само заради моментна тенденция.

Личните вещи също излизат на преден план. Семейна снимка, стара книга, керамика от пътуване или наследен предмет могат да придадат повече индивидуалност от цял комплект еднакви аксесоари, купени наведнъж.

Не всички изкуствени цветя са забранени

Дизайнерите не поставят пълна забрана върху изкуствените растения. Висококачествените модели могат да останат част от съвременния интериор, особено в помещения без достатъчно светлина или на места, където грижата за живо растение е трудна.

Значение имат реалистичната текстура, естествените цветове и по-свободната аранжировка. По-добре изглеждат няколко различни по височина стъбла, отколкото плътен и напълно симетричен букет.

Изкуствените цветя дори преживяват собствено обновление чрез ръчно изработени хартиени и текстилни модели, които се използват като самостоятелни художествени предмети, а не като евтина имитация на живо растение. Това показва, че тенденцията не е категорична забрана, а отказ от очевидно неестествените и масово произвеждани аранжировки.