Популярна декорация за дома вече не е на мода. С какво да я заменим
Това, което доскоро се смяташе за модерно и елегантно, сега лесно може да изглежда остаряло
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Това, което доскоро се смяташе за модерно и елегантно, сега лесно може да изглежда остаряло
Най-обичаният празничен символ
Българите отделят почти колкото европейците за коледна елха
Официалното запалване на светлините на коледната елха ще се състои на 3 декември
Месец и половина празничен сезон
Част от нея бихте могли да изработите и сами
Грее цялото в прекрасна украса
Причината за това ранно украсяване често е желанието да удължим празничното настроение
Оприличиха украсата на зелена бомба
Две сгради блестят с българския флаг
Украса на Бранденбургската врата
Мнозина попитаха какво общо има костенурката с Коледа
Нова атракция доведе до полемика сред жителите и гостите на столицата
Коледна елха е свързана и с куп положителни емоции
Веригите магазини се оказват движеща сила за нарастване на популярността на декорациите
Пиротехнически балон оплете двигателите на еърбъс
Шампанското си е класика за посрещането на новата година, но защо не разнообразите часовете преди това с интересен коктейл?
Новите празнични елхи не са решени в традиционно зеления цвят, а са бледо бежови
Забранили са продажбата на определени стоки в страната
Най-вече противопехотни мини и стари боеприпаси