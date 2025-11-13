Такова нещо София не помни! Коледа до часове

София се подготвя за най-вълшебния сезон от годината – Коледа. Тази зима столицата ще засияе с нова празнична украса, а за първи път по улиците ѝ ще се движат две коледни влакчета, които ще радват малки и големи през целия декември.

Новината потвърдиха за „Телеграф“ от Столичната община, като уточниха, че в момента се доработват маршрутите на влакчетата. Те ще бъдат украсени със светещи гирлянди, фигурки и коледни лампички, а вътре ще звучи празнична музика.

Градският транспорт също с коледна премяна

Празничният дух ще завладее не само центъра, но и градския транспорт. Част от трамваите и тролеите ще бъдат украсени с цветни лампички и гирлянди. Празнична визия ще има и Туристическият информационен център срещу Халите, който ще се превърне в малък коледен дом с декорации и снимки с Дядо Коледа.

Зимна пързалка и базари

Тази година при НДК ще бъде открита нова зимна пързалка, разположена до един от коледните базари. Посетителите ще могат да се насладят на пързаляне с горещ шоколад в ръка и на празнична музика на живо.

На 14 ноември стартира и традиционният Немски коледен базар в Градската градина, който отбелязва своя 15-и рожден ден. Пъстрите дървени къщички ще предложат греяно вино, наденички, сладки, джинджифилови меденки и ръчно изработени сувенири.

Зони за снимки и тематични базари

За децата и любителите на празнични кадри ще бъдат обособени специални зони за снимки – пред Народния театър, в градината на НДК, в градините „Кристал“, „Свети Седмочисленици“, както и пред хотел „Рила“ и в градината „Чайка“.

Празничен базар за вино и шоколад ще отвори врати и на площад „Славейков“, а подобни събития ще има и в някои столични райони – например при Плиска, организиран съвместно от районите „Слатина“ и „Изгрев“.

Ново коледно сияние

Тази година Столичната община инвестира сериозно в коледния облик на града. Всички районни администрации ще получат по 31 000 лв. с ДДС за празнична украса.

На 1 декември светлините на традиционната елха пред „Александър Невски“ ще бъдат запалени официално. Дървото ще бъде с изцяло нова украса, а церемонията ще бъде съпътствана от концерт и фойерверки.

Празничен блясък по улиците

Богата украса ще озари централните булеварди и площади:

ул. „Георги Сава Раковски“ (от бул. „Дондуков“ до ул. „Цар Освободител“), бул. „Патриарх Евтимий“, пространството пред Народната библиотека, ул. „Московска“, Ларгото, както и Мостът на влюбените.

Бизнесът, който развива дейност на ул. „Съборна“ и площад „Света Неделя“, също ще се включи с празнична украса, а по бул. „Витоша“ отново ще блестят цветните гирлянди и играчки от частните фирми, подкрепени логистично от общината.

Коледа идва по-рано

Тази година София обещава истинска зимна приказка – с влакчета, ледена пързалка, базари и коледни светлини, които ще зарадват жителите и гостите на града.

„Искаме столицата да бъде пълна с настроение, светлина и топлина. Да дадем на хората усещането за празник и заедност“, коментират от Столичната община.

Коледният сезон в София започва на 14 ноември, а голямото запалване на светлините е на 1 декември.

