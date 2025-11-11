Общество

Кортеж на НСО лети в насрещното /ВИДЕО/

Шофьорите бесни

Кортеж на НСО лети в насрещното /ВИДЕО/
11 ное 25 | 18:34
959
Мира Иванова

Джипове със сини лампи, придружавани от полицейски автомобил, създадоха сериозно напрежение сред шофьорите по пътя между Пловдив и Карлово. Според видео, разпространяващо се в социалните мрежи, специализираните автомобили на Националната служба за охрана са се движили в насрещното платно, изпреварвайки на сантиметри останалите коли. Някои водачи са били принудени да спрат и да се отбият в банкета, за да пропуснат колоната.

На кадрите се вижда как джиповете преминават на опасно близко разстояние от автомобилите по пътя.

Не е ясно кой е пътувал в колоната със специален режим. Сцената обаче предизвика широка дискусия онлайн. Част от потребителите посочват, че правилното действие в подобни ситуации е водачите да отбият и да дадат предимство на кортежа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема НСО
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Стефан Цанев
преди 1 час

Същото като преди 40 години с кортежа на бай Тошо. Ами ти са същите хора. Какво се чудя.

Откажи