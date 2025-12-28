Гардиън: България влиза в еврозоната под сянката на дезинформацията

България се подготвя за влизане в еврозоната, но този процес се развива на фона на силни обществени колебания и активни страхове от руска дезинформация. Така е озаглавен репортаж от София на британския вестник „Гардиън“, който разглежда страната като пример за по-широкия европейски сблъсък между интеграция, икономически очаквания и геополитическо влияние.

В материала се подчертават надеждите на политиците в Европейски съюз и в България приемането на еврото да укрепи икономиката на най-бедната държава в общността и да затвърди прозападната ѝ посока. Според авторите на репортажа за Брюксел валутната промяна не е само технически акт, а стратегическа стъпка с дългосрочно значение.

„Повечето европейски страни, включително България, са прекалено малки, за да имат световно влияние сами по себе си. Единственият начин да придобият тежест е чрез пълна интеграция в структурите на Европейския съюз“, заявява еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис, цитиран от „Гардиън“ по време на свое скорошно посещение у нас. Според него еврото е не просто валута, а инструмент за политическа и икономическа тежест.

Реалността в българското общество обаче е далеч по-сложна. Вестникът отбелязва, че страната не е обединена около темата – проучванията показват, че 51% от българите подкрепят приемането на еврото, докато 45% са против. Този почти равен баланс подчертава дълбокото разделение и чувствителността на темата.

„Гардиън“ обръща внимание и на човешките истории зад статистиката. Двойка пенсионери от Видин изразяват тревога, че смяната на валутата ще доведе до рязко повишаване на цените – страх, който според изданието остава силен въпреки уверенията на властите. Млада инженерка в хранителната промишленост от Хисаря пък твърди, че отказът от лева означава загуба на национална идентичност – аргумент, който често се чува сред противниците на еврото.

На другия полюс е 35-годишна фармацевтка от София, майка на 6-годишно дете, която вижда в еврото стабилност, предвидимост и по-добро бъдеще за следващото поколение. Такива контрастни гласове, отбелязва „Гардиън“, показват колко дълбоко валутният въпрос засяга личните страхове и надежди.

Особен акцент в репортажа е поставен върху данните за свързани с Русия дезинформационни кампании в социалните мрежи, които са част от по-широка хибридна война в Европа. Според „Гардиън“ именно приемането на еврото в България е една от конкретните цели на тези кампании, тъй като валутната промяна би намалила геополитическото влияние на Москва в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com