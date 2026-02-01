От днес България плаща само в евро

В полунощ на 31 януари 2026 г. изтече едномесечният срок, в който еврото и левът бяха едновременно в обращение, а от днес - 1 февруари - единната европейска валута става единственото законно платежно средство в България.

Левът вече не се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения, гражданите са длъжни да плащат в евро, а търговците не са задължени да приемат плащания в националната валута. При всички трансакции рестото се връща само в евро, напомнят от Министерството на финансите.

С цел прозрачност и ограничаване на спекулативни практики цените ще продължат да бъдат изписвани едновременно в левове и евро до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Двойното обозначаване остава задължително за всички търговци и доставчици на услуги през този период.

Гражданите, които все още разполагат с левове в брой, могат да ги обменят без такси в търговските банки и в „Български пощи“ в населените места без банкови клонове до 30 юни 2026 г. След тази дата Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно, уточняват от финансовото министерство.

Контролните институции ще продължат да приемат сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото и с ценообразуването. Подробна информация за подаване на сигнали и за всички въпроси около прехода към единната европейска валута е публикувана на специализираната интернет страница за еврото.

На 1 януари 2026 г. България официално прие еврото и стана 21-вият член на еврозоната, точно 19 години след присъединяването си към Европейския съюз.

