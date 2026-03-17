Удрят ни мощни магнитни бури! 3 дни мъки

Тази седмица март продължава да ни подлага на изпитания със серия от слънчеви изригвания. Според RBC-Ukraine пиковете на слънчевата активност ще засегнат дори напълно здрави хора.

Прогноза на магнитните бури през следващите дни:

18 март (сряда): Умерена активност (K-индекс 3–4). Възможно е леко влошаване на здравето.

19 март (четвъртък): Магнитното поле започва да се напряга преди нова буря. Възможни са вечерни главоболия, слабост и раздразнителност.

20 март (петък): Пикова активност. Очаква се силно геомагнитно въздействие (K-индекс 5–6). Повечето хора, чувствителни към времето, могат да изпитат мигрена, колебания в кръвното налягане и апатия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com