Намериха най-големите залежи в света на ключов за индустрията минерал

Огромно находище на илит - оценено на 104,5 милиона тона - е открито в района Йонгдонг в Южна Корея. Това веднага привлече вниманието на индустрията и научните среди. По данни на Daily Galaxy става дума за най-голямото известно находище на този минерал в света. Значението му надхвърля геологията, тъй като илитът се използва в петролния сектор, батерийните разработки, фармацевтиката и селското стопанство. За сравнение Китай разполага със около 5 милиона тона - близо 20 пъти по-малко.

Какво представлява илитът

Макар да не е рядък минерал, илитът остава почти непознат за широката публика. Той се формира в седиментни скали като пясъчник, тиня и шисти и се среща на всички континенти. Истинската му стойност идва от уникалната комбинация от свойства, които рядко се срещат заедно в един материал.

Илитът принадлежи към групата на филосиликатите и е близък по структура до слюдата. Частиците му са изключително фини - под два микрона, което му придава мека текстура и висока адаптивност. Освен това издържа на температури до около 600 градуса и притежава способност да абсорбира тежки метали и да разгражда органични съединения. За разлика от други глини, той не набъбва при намокряне, което осигурява стабилност при работа.

Широко приложение в индустрията

Благодарение на тези характеристики илитът намира място в множество индустрии. Той се използва в сондажни течности за стабилизиране на нефтени и газови кладенци, както и като пълнител в производството на хартия и бои. Освен това присъства в козметични и фармацевтични продукти, където се цени заради абсорбиращите си свойства.

Ролята му в бъдещето на батериите

Особено внимание привлича потенциалът му в енергийните технологии. В проучване от 2024 г., публикувано в списание Coatings, илит от Йонгдонг е изследван като компонент в твърди електролити за литиево-йонни батерии. При оптимални условия той показва резултати, съпоставими с други разработвани материали.

Твърдотелните батерии заменят течния електролит с твърд, което може да подобри безопасността и да увеличи енергийната плътност. Макар технологията да все още не е масово внедрена, резултатите от тестовете с илит разширяват възможностите за неговото приложение.

Сложна подготовка за високотехнологична употреба

За да бъде използван в тези сфери, минералът преминава през сериозна обработка. Това включва смилане, избелване и повърхностна модификация, както и химични процеси като киселинно излугване и кристализация. Отделянето на елементи като калий и алуминий позволява материалът да бъде прецизно адаптиран за различни нужди.

Икономически и туристически ефект

Откритието вече оказва влияние и извън индустрията. Йонгдонг се утвърждава като туристическа дестинация, благодарение на уелнес центрове, използващи илит. Особено популярни са сауните с този минерал, които привличат посетители от различни региони.

В същото време през март 2026 г. волфрамовата мина Сангдонг в провинция Гангуон възобнови работа след повече от 30 години пауза и обработва около 640 000 тона руда годишно. Това показва по-широка тенденция към активиране на стратегически ресурси в региона.

Глобално значение на откритието

Въпреки че илитът не се определя като стратегически метал, мащабът на находището го превръща в ключов ресурс. За Южна Корея това означава стабилен вътрешен източник за редица индустрии и намалена зависимост от внос, особено от Китай. В условия на глобална конкуренция за ресурси, подобно предимство може да има дългосрочно значение.

