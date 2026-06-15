BILLA влиза в „Кошница с грижа“ с храни и стоки от първа необходимост

BILLA България се включва в националната инициатива „Кошница с грижа“, реализирана съвместно с правителството, и намалява с 15% цените на повече от 100 продукта от малката потребителска кошница. От днес клиентите могат да открият специално обозначените артикули във всички 173 магазина на веригата в страната.

Намалението ще бъде дългосрочно и ще важи до 31 декември 2026 г. Над 80% от включените продукти са от български доставчици, като целта е едновременно да се подпомогнат домакинствата и местният бизнес.

Кампанията обхваща стоки от първа необходимост, които присъстват ежедневно в потребителската кошница на българските семейства. Сред тях са основни храни и варива, млечни продукти, колбаси, прясно месо и риба, закуски, кафе, бебешки храни, перилни и почистващи препарати, захарни изделия и консервирани храни.

От BILLA посочват, че участието в инициативата е част от по-широката политика на компанията за достъп до качествени продукти на поносими цени. „Грижата за потребителите винаги е била сред основните ни приоритети. Вярваме, че в период на икономическа несигурност бизнесът трябва да бъде активна част от решенията и да търси конкретни механизми за подкрепа на хората“, коментира изпълнителният директор на BILLA България Албена Георгиева.

По думите й именно затова веригата се включва в „Кошница с грижа“ и предоставя дългосрочно намаление на продукти от първа необходимост. Георгиева подчертава, че трайното подобряване на достъпа до качествена храна изисква по-широк подход - развитие на българското производство, по-силни партньорства по цялата верига на доставки и дългосрочни политики, които да създадат стабилност както за производителите, така и за потребителите.

Компанията припомня, че от години реализира програми в подкрепа на клиентите, сред които 10% отстъпка за хора над 65 години в определени часове всяка седмица, специални предложения и персонализирани отстъпки чрез BILLA Card, както и стотици промоционални оферти в седмичната си брошура.

Сред важните дългосрочни програми е и „BILLA Градини“, която повече от 10 години се реализира в партньорство с български производители. Чрез нея над 180 родни зеленчукови градини, оранжерии и лозя получават сигурност и предвидимост, а пресни български плодове и зеленчуци достигат до домакинствата в цялата страна.

Всички над 100 продукта, включени в „Кошница с грижа“, ще бъдат ясно обозначени със знака на инициативата на регалите в магазините. Трайно намалената с 15% цена се изчислява спрямо регулярната цена на артикулите към 5 юни 2026 г. и ще бъде валидна за периода от 15 юни до 31 декември 2026 г.

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