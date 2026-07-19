На борсата: Маслото скочи рязко, прасковите поевтиняха с над 15%

Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците продължават да се движат разнопосочно. Най-сериозно през седмицата поскъпват тиквичките и кравето масло, докато при прасковите, кайсиите и доматите се отчита значителен спад. Индексът на тържищните цени се понижава с 0,43 на сто до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Данните са от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Понижението на общия индекс продължава, макар темпът да се забавя. Седмица по-рано показателят отстъпи с 1,26 на сто - от 2,382 до 2,352 пункта, като базовото му равнище от 1,000 пункта е определено през 2005 година.

Маслото поскъпна с 8,57 на сто

Кравето сирене поскъпва с 2,09 на сто и достига 6,25 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ добавя 2,70 на сто до 9,29 евро за килограм. Прясното мляко също върви нагоре - с 2,39 на сто до 1,20 евро за литър.

Най-голямото увеличение в тази група е при кравето масло. Пакетче от 125 грама се търгува по 1,52 евро, което представлява ръст от 8,57 на сто.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3 на сто поевтинява с 1,86 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 грама. Замразеното пилешко месо е надолу с 4,14 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата размер М поевтиняват с 5,94 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Фасулът върви нагоре, олиото поевтинява

Цената на ориза се понижава с 1,52 на сто до 1,68 евро за килограм, а лещата поевтинява с 1,01 на сто до 1,96 евро. Зрелият фасул поскъпва с 2,17 на сто и достига 1,98 евро за килограм.

Захарта добавя 0,46 на сто до 0,88 евро за килограм. Олиото поевтинява с 0,90 на сто до 1,76 евро за литър, а брашното тип 500 - с 1,47 на сто до 0,67 евро за килограм.

Тиквичките скочиха, доматите поевтиняха

При зеленчуците най-сериозен ръст има при тиквичките, които поскъпват с 15,11 на сто до 0,64 евро за килограм. В другата посока се движат доматите - цената им пада с 12,63 на сто до 1,37 евро за килограм.

Зелената салата поевтинява с 3,03 на сто до 0,64 евро за брой, картофите - с 2,64 на сто до 0,59 евро за килограм, а морковите - с 8,89 на сто до 0,84 евро. Зелените чушки отчитат спад от 9,59 на сто до 1,32 евро за килограм.

Червените чушки поскъпват с 3,72 на сто до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35 на сто до 1,15 евро, а зелето - с 5,07 на сто до 0,58 евро. Зрелият кромид лук добавя 4,90 на сто и се търгува по 0,60 евро за килограм.

Прасковите и кайсиите паднаха двуцифрено

При наблюдаваните плодове поскъпват единствено ябълките - с 3,06 на сто до 1,28 евро за килограм.

Най-голямо е поевтиняването при прасковите. Цената им пада с 15,63 на сто до 1,35 евро за килограм. Кайсиите са надолу с 14,32 на сто до 1,40 евро, а лимоните поевтиняват с 3,38 на сто до 2,29 евро за килограм.