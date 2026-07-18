Обрат с личната карта и шофьорската книжка. Влизат в телефона

Голямата промяна с лични карти и шофьорски книжки вече е напът да се случи. Личната карта влиза в телефона на българите. Така значително по-лесно ще можем да се идентифицираме пред всякакви държавни институции. В приложението в смартфона ще можем да съхраняваме всякакви документи, включително шофьорска книжка и дипломи.

Това произтича от проекта на Закон европейския портфейл за цифрова самоличност на Министерство на електронното управление. Общественото обсъждане по него приключи и законопроектът е внесен в Народното събрание. Той е част от по-широка инициатива на ЕС за въвеждане на т.нар. European Digital Identity Wallet.

Какво трябва да има в приложението?

Това ще е средство за електронна идентификация и ще дава достъп до административни и други електронни услуги, обмен на документи с администрацията, електронни уведомления и достъп до автентични източници. Предвиден е и достъп до документи в Единния портал за електронно правосъдие и модул за удостоверяване на присъствие в случаите, уредени от закона, поясняват от pravatami.bg.

Какво ще мога да проверявам?

Текстът предвижда през приложението гражданинът да вижда поне:

съобщенията си в Системата за сигурно електронно връчване;

електронни фишове, наказателни постановления и актове за административни нарушения;

дължими данъци и такси, включително местни, с възможност за плащане;

електронни административни услуги;

документи и данни от електронното правосъдие;

вписаните за него обстоятелства в регистри.

Ще мога ли да се легитимирам с телефона?

Проектът предвижда възможност за представяне на документ за самоличност в електронна форма за установяване на самоличността. Точният ред трябва да бъде определен в правилника за прилагане на закона.

Това не означава, че физическата лична карта веднага става ненужна. Докато законът, правилникът, сертифицирането и приложението не са готови, се използват действащите документи и начини за идентификация.

Как ще се прави първата регистрация?

В законопроекта са описани няколко възможности: чрез налично средство за електронна идентификация, чрез сканиране на машинночитаемата зона на български личен документ, чрез прочитане на електронния му носител или чрез безконтактно прочитане на удостоверение за електронна идентичност.

Ще има ли безплатен електронен подпис?

Проектът предвижда условия за безплатно подписване с квалифициран електронен подпис през държавния портфейл. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация трябва да приеме методика за разходите и за ограничаване на професионалната употреба. Държавата ще плаща на доставчиците използваните от гражданите подписи по тази методика.

Следователно „безплатен КЕП“ не е неограничена безплатна услуга за всяка фирмена и професионална дейност. Подробностите ще бъдат в бъдещите правила.

Кога може да заработи?

Ако законът бъде приет в предложената форма, Министерският съвет трябва да приведе правилника в съответствие до 9 месеца от обнародването, а министърът да изгради държавния портфейл до 18 месеца след влизането на закона в сила. Отделно трябва да има национална схема за сертифициране на европейските портфейли.

