За първи път! Министерски офиси на морето

Решителен ход предприе министърът на туризма Илин Димитров. Министерството на туризма ще открие изнесени офиси в курортите Златни пясъци и Слънчев бряг, които ще обслужват съответно Северното и Южното Черноморие, съобщи за БТА министърът на туризма Илин Димитров.

По думите му офисите са резултат от съвместната работа с туристическия бранш и желанието на туристите за по-бърза комуникация с институциите.

Целта е да бъдем по-близо до бизнеса и до туристите, за да можем да реагираме по-бързо при сигнали и необходимост от съдействие, каза Димитров.

Двата офиса ще започнат работа през следващата седмица и ще функционират до края на летния туристически сезон. Министерството планира да открие подобни офиси и в зимните курорти.

Министърът съобщи още, че ведомството стартира новата инициатива „Празнувай България“, чрез която ще бъдат популяризирани фестивалите, традициите и обичаите във всички 28 области на страната.

Ще заснемем материали за фестивалите в България – как празнува страната ни във всяко едно място, какви са обичаите и традициите. Те ще бъдат преведени на няколко езика, за да могат Европа и светът да видят какво предлагаме, заяви Илин Димитров.

По думите му инициативата има за цел да представи културното многообразие на страната и да популяризира България като целогодишна туристическа дестинация.