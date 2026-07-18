Мишлен ни отказа звезда, но нареди наш хотел сред най-добрите в света

Една новина попари България преди дни. Michelin (Мишлен) - легендарното име, което десетилетия наред определя върховете в световната гастрономия, провери ресторантите у нас и поряза надеждите ни за първа кухня с мечтаната звезда. Засега оставаме далече от най-големите в кулинарията. Но... има и добра новина. Мишлен разширява своята експертиза, като оценява не само ресторантите, но и хотелите. Ако звездите Michelin са безспорен символ на кулинарно съвършенство, то новите ключове Мишлен - Michelin Keys, са знак за изключително преживяване в хотелиерството.

Първите отличени хотели в България

През октомври 2025 г., когато беше представена първата селекция, четири български хотела получиха престижното отличие „ключ“. Те се наредиха сред местата, които предлагат най-високо ниво на комфорт, обслужване и уникална атмосфера, предаде Дарик Бизнес Ревю.



Хотели, получили Michelin Key:

Juno Hotels Sofia

InterContinental Sofia

Kashmir Wellness & Spa Hotel

Zornitza Family Estate

Освен тях, в гида на Michelin попадат и други забележителни места за настаняване в страната, които все още не са отличени с ключ, но са препоръчани на пътуващите. Сред тях са Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Sense Hotel Sofia, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko и Oborishte 63, The Art Boutique Hotel.



Процесът по селекция е непрекъснат, подобно на този при ресторантите. В резултат на това към препоръчаните хотели в България наскоро се присъедини и Blu Bay Hotel Sozopol, където цената за нощувка през август достига 473 долара.

Michelin Key срещу Michelin звезда: Каква е разликата?

Макар и двете отличия да са част от семейството на Michelin, те оценяват напълно различни аспекти от туристическото преживяване.

Звезда Michelin – най-високото признание за ресторант

Звездите Michelin се присъждат от 1926 г. и са най-престижното отличие за ресторанти в света. Оценката се фокусира изцяло върху кухнята, като критериите включват:

Качество на продуктите

Техника на готвене

Хармония на вкусовете

Последователност във времето

Скалата за оценка е следната:

Една звезда: „Много добра кухня, заслужава да бъде посетена.“

Две звезди: „Отлична кухня, заслужава отклонение от маршрута.“

Три звезди: „Изключителна кухня, заслужава специално пътуване.“

Присъждането на звезда е огромно признание за главния готвач и неговия екип, като превръща заведението в международна дестинация.

Ключ Michelin – новият стандарт за хотели

През 2024 г. Michelin Guide въведе новата система за оценяване – Michelin Key, посветена изцяло на хотелите. Философията е същата като при звездите, но фокусът е върху цялостното преживяване при настаняване: дизайн, атмосфера, комфорт, обслужване и автентичност.



Един ключ: Отличава внимателно подбран хотел с високо качество.

Два ключа: Означават изключително преживяване и характерен стил.

Три ключа: Присъждат се на емблематични хотели, които предлагат не просто престой, а запомнящо се пътуване.



По този начин Michelin Key се превръща в нов надежден ориентир за туристите, търсещи висок стандарт, а за хотелиерите – в знак на престиж, сравним със звездите в гастрономията.