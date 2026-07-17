Цанко Арабаджиев: Експертиза и професионализъм трябва да определят управлението в ББР

В ББР трябва да бъдат назначавани хора с необходимата експертиза, почтеност и прозрачност, избрани при ясни и обективни конкурсни правила. Само така банката може да работи професионално, в полза на малкия и средния бизнес и в изпълнение на ключовите икономически политики на държавата. Това заяви изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев в предаването „Нашият ден“ по Българското национално радио.

По думите му, най-доброто доказателство за управлението на банката са финансовите й резултати в последните години. „Когато една банка работи спокойно, професионално и независимо, резултатите неизбежно го показват“, подчерта той.

Арабаджиев посочи, че ББР има ключова роля в реализирането на стратегически държавни политики. Като пример той даде средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради, които банката успя да запази за България. След поредица от преговори с Европейската комисия близо 280 млн. евро бяха възложени за управление на ББР, след като съществуваше реален риск страната да ги загуби, уточни той.

Според него това е възможно благодарение на цялостната трансформация на банката през последните години и на факта, че през 2023 г. ББР беше сертифицирана като единствената финансова институция в България, акредитирана да управлява средства от европейския бюджет.

Изпълнителният директор очерта и по-широката роля на ББР в развитието на българската икономика. Според него, банката може да бъде активен участник в структурирането на публично-частни партньорства и изграждането на механизми за финансирането на стратегически инфраструктурни и иновативни проекти.

„ББР може да създаде механизъм, през който всички инвеститори в България да влагат средствата си в проекти от национално значение – пътна, енергийна и социална инфраструктура, уточни той. Национален инвестиционен фонд, управляван от ББР, би могъл да привлече значителен частен капитал за реализирането на подобни проекти. В световен мащаб тези инвестиции са свързани с нисък риск и стабилна доходност, което може да промени нагласите на частните инвеститори у нас“, заяви Арабаджиев.

Изпълнителният директор представи възможностите на ББР за финансиране на малките и средни предприятия, стартиращите и иновативни компании. Арабаджиев подчерта, че банката не се конкурира с търговските банки, а допълва пазара, като осигурява финансиране за жизнеспособни проекти и предприятия, които трудно получават достъп до кредитиране. „Нашата цел не е да максимизираме печалбата си, а да подкрепяме развитието на българската икономика, като достигаме до компаниите, които остават извън фокуса на търговските банки“, каза още той.