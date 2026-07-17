Неприятна прогноза: С колко скачат горивата до дни

Лоша новина за шофьорите в страната.

С до 10 евроцента поскъпват горивата през следващата седмица. Очаква се цените им да растат още. Това заявиха от Асоциацията на търговците на горива пред "Новините ON AIR".

Повишаването на цените е свързано с възобновените удари в Близкия изток. Такава е тенденцията поне от около 10 дни, казаха експерти.

Днес цената на най-масовия бензин - А95, е 1,49 евро у нас, а тази на дизела е 1,61 евро. Очаква се и през следващата седмица цената да се покачва.

Според експерти тази на бензина може да достигне 1,55 евро, а дизелът на достигне 1,66 евро. Въпреки това потреблението не намалява, а хората пътуват, казаха още експерти.

Увеличението на цента на горивата вече е гарантирано - очаква се само за следващата седмица покачване с до 10 евроцента, казва зам.-председателят на Асоциацията на българските търговци на горива Димитър Хаджидимитров.

"Имаме едно увеличение на едровите цени на дизеловото гориво с около 20 евроцента, а на бензина с 10 цента в рамките на тези 10-12 дни. Да кажем, че около 1,65 евро ще виждаме дизеловото гориво и 1,55 евро бензина през следващата седмица", обясни той.