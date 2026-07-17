Над 100 акционери получават дивидент от „АмонРа Енерджи“

Доставчикът на фотоволтаично оборудване „АмонРа Енерджи“ АД ще разпредели 750 000 евро дивидент между своите над 100 акционери. Това става ясно от протокола от заседанието на общото събрание на акционерите, публикуван чрез платформата на Българската фондова борса.

Средствата за дивидента са част от печалбата на дружеството за 2025 г., която възлиза на 892 499,02 евро. Останалите 142 499,02 евро ще бъдат отнесени като неразпределена печалба, показват публикуваните документи.

Брутният дивидент за една акция е 0,11998 евро, или малко под 12 евроцента.

Това е четвъртата поредна година, в която „АмонРа Енерджи“ разпределя дивидент. Политиката на дружеството предвижда до 80% от печалбата да бъде изплащана на акционерите непосредствено, а не да се отлага за следващи години.

През 2026 г. компанията планира да увеличи екипа си с до 20% въпреки трудностите на пазара. Предвижда се привличане на служители както в България, така и в офисите в Румъния, Сърбия и Украйна.

Дружеството планира да навлезе на пазари в Централна и Западна Европа и едновременно да разшири присъствието си в България. Неотдавна беше открита складова база в Добрич върху площ от 10 декара, а до края на годината се очаква първа копка на нова логистична база в Шумен.

През 2026 г. „АмонРа Енерджи“ навлезе и в нов сегмент - климатици и термопомпи.

Компанията е дистрибутор на фотоволтаични модули, инвертори, батерийни системи и друго оборудване, както и производител на конструкции за соларни системи в Драгоман. Тя разполага с офиси и складове в България, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Гърция.

„АмонРа Енерджи“ е първата и засега единствена компания от фотоволтаичния сектор, търгувана на сегмента BEAM на Българската фондова борса.