Голямо разместване във Водафон - френски милиардер взима дела на E&

Телекомуникационният оператор E& от Обединените арабски емирства ще продаде дела си във „Водафон“ на семейната група на френския милиардер Ксавие Ниел (на снимката горе) за 5,95 млрд. долара, предаде Ройтерс. Сделката оценява акциите на британската група на 112,5 пенса всяка - 15 процента над цената от 97,76 пенса при затварянето на предишната борсова сесия.

За E& излизането от инвестицията ще донесе нетна парична възвръщаемост от около 1,3 млрд. долара. Купувачът е свързан с Ниел - основател и собственик на френската телекомуникационна компания „Илиад“.

Изход от „Водафон“ след стратегически преглед

E& обяснява решението си да се оттегли от „Водафон“ с „естествената еволюция“ на приоритетите си. Компанията със седалище в Абу Даби посочва, че иска да засили стратегическия фокус върху основните си дейности и едновременно с това да освободи парични средства от инвестицията.

На практика това е голяма промяна в акционерната картина на „Водафон“. E& ще продаде целия си дял от 16,21 процента в британската телекомуникационна група, като след сделката вече няма да търси влияние върху борда или управлението на компанията. Представителят на E& в борда на „Водафон“ също се е оттеглил като неизпълнителен директор.

Акциите минават през три финансови институции

Продажбата няма да бъде осъществена като обикновена пазарна сделка. E& съобщи, че акциите ще бъдат продадени едновременно чрез извънборсови пакетни сделки на три финансови институции.

Те ще държат книжата, докато придобиващото дружество на семейната група на Ниел изпълни необходимите регулаторни изисквания. Това показва, че сделката е структурирана така, че контролът върху големия пакет да премине поетапно и в рамките на надзорните процедури.

Ниел засилва европейската си тежест

Ксавие Ниел не е случаен финансов инвеститор в телекомуникациите. Той е основател и собственик на „Илиад“, а през последните години името му се свързва с активни позиции и интереси в европейския телеком сектор.

Покупката на дела на E& във „Водафон“ затвърждава този профил. Според публикации на финансови медии сделката ще направи Ниел най-големия акционер във „Водафон“, като тя идва на фона на по-широкото му присъствие в телекомуникациите във Франция, Италия, Полша и Ирландия.

Защо премията е важна

Цената от 112,5 пенса за акция е важен сигнал към пазара, защото надхвърля с 15 процента борсовата цена от предходното затваряне. Така купувачът плаща премия за голям стратегически пакет, а E& излиза от позицията си с осезаема парична възвръщаемост.

За „Водафон“ това е и знак, че интересът към групата остава силен въпреки натиска върху телекомуникационния сектор в Европа. Компанията от години е във фокуса на инвеститори, които виждат възможности за преструктуриране, консолидация и по-добра доходност от активите й.

Българската връзка остава през „Йеттел“

Излизането от „Водафон“ не означава оттегляне на E& от европейския телеком пазар. Чрез съвместното дружество с чешката инвестиционна компания PPF - E& PPF, операторът присъства и в България като собственик на „Йеттел“, припомня БТА.

E& PPF Telecom Group оперира в България, Унгария, Сърбия и Словакия, като групата описва себе си като регионален телекомуникационен играч, изграден чрез партньорството между E& и PPF. Официалната страница на групата посочва „Йеттел България“ като част от нейните компании.

Сделка с повече от финансов ефект

На пръв поглед продажбата е чисто портфейлно решение - един инвеститор излиза, друг влиза по-силно. Но в телекомуникациите подобни движения рядко са само счетоводство. Те показват кой иска да концентрира ресурс, кой търси по-активна роля и кой пренарежда приоритетите си.

E& избира да освободи капитал и да насочи вниманието си към основните дейности, без да излиза от европейската карта. Ниел, напротив, засилва позицията си във „Водафон“ точно в момент, когато големите оператори са под натиск да намират мащаб, ефективност и нова стратегия. Затова сделката е сигнал не само за акционерите на „Водафон“, а и за цялата европейска телеком индустрия.

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