Голямата изненада. Нов лидер поема Американска търговска камара

Томи Вер Елст е новият президент на Американска търговска камара в България (АТК). Неговият избор бе утвърден от новия състав на Борда на директорите при първото му заседание, провело се на 17.06.2026 г. За членове на Изпълнителния комитет на Борда, който е друг орган на Камарата, бяха избрани:

Станислава Танева , Ситибанк Европа АД, клон България, Управляващ директор за България и Директор Корпоративно банкиране за Централна и Източна Европа – първи вицепрезидент

Борислав Димитров , генерален мениджър, Cisco Systems, Eastern Europe – втори вицепрезидент

Омуртаг Петков, партньор, Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ – ковчежник.

„Благодаря за доверието, което колегите ми от Борда на директорите на Американска търговска камара в България ми гласуваха! Избирането ми за президент носи както възможност за реализация на приоритетите на Камарата в съвместната ми работа с тях, с главния изпълнителен директор и с екипа, но отговорност заедно да отстояваме принципите на пазарната икономика, да предлагаме решения за подобряване на инвестиционния климат и бизнес средата в България. И не на последно място – да продължаваме да надграждаме възходящата траектория на развитие на нашата бизнес-асоциация, която е мост за икономическото сътрудничество между България и САЩ.“ – сподели Томи Вер Елст, президент на АТК.

Новият Борд на АТК техните роли в дейността на Камарата:

Изпълнителен комитет:

Томи Вер Елст , генерален мениджър за България, Sensata Technologies - президент

Станислава Танева , Ситибанк Европа АД, клон България, Управляващ директор за България и Директор Корпоративно банкиране за Централна и Източна Европа – първи вицепрезидент

Борислав Димитров , генерален мениджър, Cisco Systems, Eastern Europe – втори вицепрезидент

Омуртаг Петков, партньор, Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ – ковчежник и съпредседател на Комитет „Върховенство на закона и законодателни реформи“

Членове на Борда (по азбучен ред)

Антон Карлов , Kamenitza, част от Molson Coors Beverage Company;

Д-р Боряна Алексиева , мениджър „Връзка с правителствени институции и пациентски организации“, Johnson & Johnson Bulgaria – съпредседател на Комитет „Здравеопазване“

Любомир Тилев , генерален мениджър за България, IBM

Мария Косанова , генерален мениджър за България и Сърбия, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Марина Кобакова , главен изпълнителен директор и мениджър за България и Австрия, ING – съпредседател на Комитет „Устойчивост“

Таня Косева-Бошова , управляващ партньор, Lion's Head

Тони МакМъри , клъстърен главен финансов директор, Ingram Micro

Христо Борисов, главен изпълнителен директор, ARS Bulgaria

„С избора на новия ни президент, както и с избора на съпредседатели на нашите комитети, Американска търговска камара в България има пълен комплект обновени и окомплектовани органи, с които работата ни по реализация на приоритетите на Камарата, сред които водещи са подобряване на инвестиционния климат и на бизнес средата в България чрез конструктивни решения, предложения и проекти, ще се осъществява в пълен обем и в полза както на нашите членове, така и в полза на отделни стратегически сектори на икономиката на страната и на обществото в цялост.“ – Иван Михайлов, главен изпълнителен директор, АТК.

За Томи Вер Елст

Томи Вер Елст е генерален директор на Sensata Technologies за България от 2011 г. Той управлява най-значимата производствена мощност на компанията в Европа, която включва инженеринг, фокус върху клиентите и отдели за споделени услуги, в която работят почти 3 5000 души в гр. Ботевград, гр. Пловдив и гр. София). Той е част от Ръководството за Европа на компанията и притежава над 15 години управленски опит.

Sensata Technologies е най-голямата компания в сектор „Аутомотив“ в България, която ще отбележи своята 25-та годишнина през 2026 г. Под ръководството на Томи компанията бе отличена с наградите „Фабрика на годината 2024 на в. „Капитал“; „Екип на годината“ за 2024 г. на сп. „Мениджър“; Lean екип на годината от Lean Institute Bulgaria за 2024 и 2025 г. и Награда за иновации 2025 от КРИБ.

Томи Вер Елст е и председател на Аутомотив Клъстър България.

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