Ето защо 700 души остават без работа у нас от 15 септември

Както Стандарт вече писа, "Тейкауей" възнамерява да прекрати напълно дейността си в България от 15 септември 2026 г. Компанията за доставка на храна обяснява решението с намерението да насочи инвестициите си към пазари, на които може да ускори растежа и да изгради силни и устойчиво печеливши позиции.

Закриването ще засегне приблизително 220 служители и 480 куриери. Компанията посочва, че ще премине през предвидените в закона процедури и ще подкрепя засегнатите хора в процеса.

Макар бизнесът да има над 20-годишна история в България първоначално чрез местната платформа BGmenu, "Тейкауей" навлиза директно на българския пазар през 2018 г. На 23 февруари същата година нидерландската компания обявява придобиването на BGmenu, което по това време е най-голямата платформа за доставки на храна в страната по брой поръчки.

За осемте години след придобиването на BGmenu българският пазар се промени значително. От бизнес, фокусиран основно върху поръчки от ресторанти, доставките се разшириха към супермаркети, аптеки и други магазини, а конкуренцията между международните платформи се засили.