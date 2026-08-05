МС реши! Две професии стават регулирани

Министерски съвет официално включи професиите „помощник-треньор по вид спорт“ и „треньор по вид спорт“ в Списъка на регулираните професии в Република България. Промяната се приема по предложение на Министерството на младежта и спорта.

Основният мотив зад това решение е въвеждането на задължителни минимални образователни и квалификационни изисквания към спортните специалисти.

Според правителството това ще гарантира необходимото ниво на знания и умения, което е от решаващо значение при работата с деца, младежи и професионални атлети.

Въвеждането на регулация цели да предотврати използването на неправилни методи в тренировъчния процес, които могат да доведат до сериозни физически и психически травми.

С това допълнение списъкът на регулираните професии в страната вече включва 84 специализации.