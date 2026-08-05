Радев: Докато някои ни атакуват от плажовете, получихме 1 млрд. евро (ВИДЕО)

Докато някои внушават, че сме в изолация и ни атакуват от плажовете, ние работим неуморно, за да наваксаме проспаните години на безхаберие. Миналата седмица България получи 1 млрд. евро по плана за възстановяване за детски градини, саниране, метро, хеликоптери, батерии за съхраняване на енергия. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

В петък ЕК преведе четвъртото плащане по ПВУ в размер на 896 млн. евро. Остава само още едно, пето плащане, като реформите за него трябва да са готови до края на август.

Промени по ПВУ и отпадане на таксата за водомер

Премиерът съобщи, че през последните седмици правителството е успяло да предоговори част от ангажиментите по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„В реформата във ВиК отпадна таксата за водомер. Работи се активно и по спасяването на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник“, заяви Радев

По думите му кабинетът подхожда открито към европейските институции и търси устойчиви решения за изпълнението на проектите.

„Ние не лъжем нашите европейски партньори, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти“, подчерта министър-председателят.

„Докато някои ни атакуват от плажовете“

Радев отправи и политически коментар към критиците на управляващите. „Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим да работим със същите темпове“, заяви премиерът и подчерта, че е убеден, че България ще получи голяма част от следващото плащане по ПВУ.

Борбата с фентанила е приоритет

Премиерът благодари на МВР за успешната акция срещу нелегалното производство на фентанил в София.

„Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство“, заяви той.

България придоби Института „Илия Гаджев“

Радев акцентира и върху придобиването на Института за българска емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“, като подчерта значението на архива му.

„След 15 години умуване България придоби Института за българска емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“. Ние не просто придобихме едни безценни архиви, а съхранихме безценно свидетелство от користни посегателства за борбите на македонските българи“, каза министър-председателят.

Очаква се министрите да обсъдят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., както и бюджетната процедура за 2027 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред основните точки в дневния ред е и проект на решение за отмяна на решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави – членки на Европейския съюз.

Министрите ще обсъдят още приемането на План за действие към Стратегията за превенция на престъпността през 2026 г., както и определянето на Единно звено за контакт по прилагането на европейския регламент за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии.

Нов университетски филиал в Бургас

В сферата на образованието кабинетът ще разгледа предложение за откриване на филиал на Лесотехническия университет в Бургас. На заседанието ще бъде обсъдено и създаването на Институт „Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сред точките в дневния ред е и предоставянето на имоти – публична държавна собственост, за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ във връзка с проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъците София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември.

Правителството ще разгледа още доклади за участието на България в заседания на Съвета на Европейския съюз в областта на конкурентоспособността, вътрешните работи, правосъдието, общите въпроси и енергетиката, както и отчет за изпълнението на проекти за добив на минерална вода и на концесионни договори.