Радев поздрави МВР и обяви голяма нова цел

Премиерът Румен Радев обяви за приоритет на кабинета борбата с производството и разпространението на фентанил, както и на всички други всички наркотици в България.

С пост в профила си в социалната мрежа Фейсбук министър-председателят поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на високотехнологичната лаборатория за производство на фентанил в София.

Антимафиотите разбиха нелегалната база в столичния квартал "Филиповци", в която са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна.

"Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора. Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството", написа Радев.