МВнР разкри истината за разговора с Иран

Министерството на външните работи излезе с официална позиция относно телефонния разговор между външните министри на България и Иран, след публикации в ирански медии.

От ведомството уточняват, че разговорът е проведен по инициатива на българската страна. Предложението за него е било отправено още на 6 юли, но заради разминаване в програмите на двамата министри той се е състоял на 30 юли. След този разговор не е имало нов контакт между двамата първи дипломати.

Повод за разяснението са публикации в ирански медии, според които в рамките на 24 часа Иран е получил последователни телефонни обаждания от България, Великобритания и Украйна, като трите държави са заявили, че „няма да станат част от войната“ срещу Иран.

От Министерството на външните работи подчертават, че прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и служи за поддържане на отворени канали за комуникация между държавите.

„Това не следва да бъде тълкувано като нещо извън обичайната дипломатическа практика“, посочват още от външното министерство.