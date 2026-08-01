Драмата в Дунав расте. Корабите спряха, извънредни мерки

Драмата в Дунав расте. Нивото на реката е рекордно ниско. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък. Само край Русе те са повече от 10. Част от тях изчакват по-високи води. Заради въведените ограничения в газенето други провлачват секциите си през праговете, а трети - претоварват.

АЕЦ "Козлодуй" с извънредни мерки

Заради извънредно ниското ниво на Дунав АЕЦ „Козлодуй“ е предприела мерки за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности. Oт началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката, съобщава БТА, като се позовава на информация от Министерството на транспорта. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, допълва агенцията без повече подробности.

Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци.

"Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера (плавателния път) или нови такива извън корабоплавателния път", съобщи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Ограничения в критичните участъци

Занев обясни, че остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от един-два сантиметра. Водните нива продължават да бъдат значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, определено от Дунавската комисия. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

В Унгария обмислят спиране на АЕЦ "Пакш"

В Унгария пък, атомната електроцентрала „Пакш“, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в страната, може да бъде спряна заради рекордно ниските нива на Дунав.

Премиерът Петер Мадяр съобщи, че атомната електроцентрала „Пакш“, може да бъде спряна още този уикенд. През последната нощ заради продължаването на спада на нивото на реката, се е наложило ново намаляване на мощността на централата.

Четирите руски реактора на АЕЦ „Пакш“ с обща инсталирана мощност 2 гигавата работят в момента на около една четвърт от капацитета си. Водата от Дунав се използва за охлаждането на централата, а продължителната суша и ниските водни нива създават риск за нормалната ѝ експлоатация.

Според прогнозите централата може да бъде напълно спряна за първи път от въвеждането ѝ в експлоатация преди 44 години. Премиерът предупреди, че прекъсването може да продължи седмици и да доведе до сериозни затруднения в енергийната система.

Енергийна криза за милиарди

Заместник-председателят на управляващата партия „Тиса“ Марк Раднай заяви, че енергийната криза може да струва на страната между 100 и 200 милиарда форинта (315–630 милиона долара) заради рязкото поскъпване на вносната електроенергия.

Правителството подготвя извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Предвижда се големите индустриални потребители доброволно да намалят използваната електроенергия, като при необходимост операторът на електропреносната мрежа „МАВИР“ (MAVIR) ще може да наложи задължителни ограничения или временно да изключва големи консуматори. „Домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от ограниченията“, подчерта Мадяр.

Властите съобщиха още, че от понеделник товарните железопътни превози ще бъдат преустановявани ежедневно между 15:00 и 20:00 часа по Гринуич с цел намаляване на потреблението на електроенергия. Държавните служители ще работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, а частните компании ще бъдат насърчени да приложат същата практика, когато това е възможно.

Предвижда се също изключване на декоративното осветление на обществените сгради и на друго несъществено външно осветление.

Ниските нива на Дунав вече причиняват затруднения в корабоплаването, туризма и водоснабдяването в най-засегнатите райони на страната, отбелязва Ройтерс.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 89 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало със сантиметър за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с още три сантиметра.

